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Украинское контрнаступление нужно, чтобы у Путина был стимул для переговоров, - сенатор

19:35 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук aimg Дарина Пшеничная
Иллюстративное фото: американский сенатор заявил о важности украинского контрнаступления (Getty Images)

Контрнаступление Украины является неотъемлемой частью обороны страны. Только ответные удары заставят Кремль сесть за стол переговоров.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Кевин Крамер на брифинге с журналистами, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам американского политика, контрнаступательные действия должны быть неотъемлемой частью общего плана обороны Украины.

"Я, безусловно, считаю, что контрнаступление должно быть частью общего плана действий... Но перенесение боевых действий на территорию противника - это тоже часть обороны", - подчеркнул Крамер.

Он добавил, что США и союзники точно не обвиняют Украину в таких контрмерах.

Конгрессмен подчеркнул, что стратегия российского диктатора Владимира Путина состоит в фактической капитуляции Украины, а не в достижении справедливого мира. Поэтому защитникам необходимо предоставлять большее вооружение для эффективных действий.

"Мы должны быть способны наносить ответные удары и переносить борьбу на территорию противника. Иначе у него не будет стимула садиться за стол переговоров", - подытожил конгрессмен.

Напомним, спецподразделение активных действий ГУР МО Украины "Артан" подвело итоги работы наземных роботизированных комплексов (НРК) во время летней кампании 2026 года.

За этот период дроны прошли около 4 258 километров, выполняя задания в самых горячих точках.

Благодаря НРК спецназовцы успешно эвакуировали из-под вражеского огня 45 раненых военных , а также обеспечили транспортировку пленных и доставку более 41 тонны критически важных грузов на первую линию обороны.

Командир "Артана", полковник Виктор "Титан" Торкотюк подчеркнул, что использование наземных роботов позволяет существенно минимизировать риски для жизни личного состава во время проведения сложных логистических и эвакуационных операций.

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