Украинское контрнаступление нужно, чтобы у Путина был стимул для переговоров, - сенатор

По словам американского политика, контрнаступательные действия должны быть неотъемлемой частью общего плана обороны Украины.

"Я, безусловно, считаю, что контрнаступление должно быть частью общего плана действий... Но перенесение боевых действий на территорию противника - это тоже часть обороны", - подчеркнул Крамер.

Он добавил, что США и союзники точно не обвиняют Украину в таких контрмерах.

Конгрессмен подчеркнул, что стратегия российского диктатора Владимира Путина состоит в фактической капитуляции Украины, а не в достижении справедливого мира. Поэтому защитникам необходимо предоставлять большее вооружение для эффективных действий.

"Мы должны быть способны наносить ответные удары и переносить борьбу на территорию противника. Иначе у него не будет стимула садиться за стол переговоров", - подытожил конгрессмен.