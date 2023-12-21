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Украинский картингист Александр Бондарев, поддерживаемый Favbet Foundation, стал гонщиком года

Фото: украинский картингист Александр Бондарев (instagram com)
Автор: Александр Мороз

Молодой украинский картинг-пилот Александр Бондарев получил награду как лучший международный пилот 2023 года. В этом и в предыдущем сезонах 14-летний гонщик поддерживает благотворительный фонд Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vroom Karting Magazin.

Голосование за лучшего пилота проходило онлайн на странице издания. В число номинантов попали гонщики, в течение сезона показывавшие высокие результаты на ведущих соревнованиях FIA Karting и Rotax.

В течение 4 дней за Александра Бондарева проголосовало 2685 фанатов - гораздо больше, чем за ближайших конкурентов.

В этом сезоне Александр совершил значительный прорыв в карьере - получил титул.

Чемпион Европы 2023 и стал первым в истории украинцем, которого подписала известная команда Формулы-1 Williams Racing. И все это не фоне серьезной травмы в прошлом году, заставившей его пропустить чуть ли не весь соревновательный сезон.

"Поздравляем Александра и его команду! В этом сезоне он показал характер настоящего чемпиона, не отступающего от цели, что бы ни случилось. Счастливы, что благодаря Favbet Foundation сегодня зажигается еще одна звезда украинского спорта" , - комментируют в Favbet Foundation.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году для поддержки инициатив по всестороннему развитию молодых украинцев. С началом полномасштабного вторжения почти 90% ресурсов фонда были переориентированы на помощь ВСУ и гражданам Украины, пострадавшим от войны.

Сегодня команда фонда также реализует обширный проект "Клуб Супергероев", предоставляющий спортивные и образовательные возможности детям военнослужащих и ВПЛ.

Страницы Александра Бондарева в социальных сетях: Facebook, InstagramYouTube, Twitter X.

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