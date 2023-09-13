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Украинский форвард стал героем сессии у древнегреческого храма: величественные фото из Англии

Фото: Назарий Русин рядом с монументом Пеншоу (facebook.com/sunderlandafc)
Автор: Антон Федорцив

Кандидат в сборную Украины Назарий Русин представлен в статусе полноправного футболиста английского "Сандерленда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

"Черные коты" представили 24-летнего украинца после закрытия всех формальностей по переходу. Нападающий получил британскую визу для выступлений в чемпионате Англии.

"Добро пожаловать в Уирсайд, Назарий Русин", – говорится в сообщении "Сандерленда" с фотографиями украинского форварда возле языческого храма времен Древней Греции.

Русин перебрался в ряды "черных котов" ориентировочно за 2,5 млн евро плюс бонусы из луганской "Зари". В новой команде украинец будет выступать под 15-м номером. Контракт с "Сандрелендом" рассчитан на четыре года с опцией продолжения сотрудничества еще на сезон.

Что известно о "Сандерленде"

Английский клуб из одноименного города, основанный в 1879 году. "Черные коты" – 6-кратный чемпион Англии, двукратный обладатель Кубка Англии, триумфатор Суперкубка Англии-1936.

Всего в элите английского футбола "Сандерленд" отыграл 87 сезонов, в том числе 16 кампаний в Премьер-лиге. Наивысшее достижение в АПЛ – 7-е место (1999/2000, 2000/01). Вылетел в Чемпионшип после сезона 2016/17. Еще через год опустился в Лигу 1, из которой вернулся перед прошлым сезоном.

Главным тренером "черных котов" в течение года работает Тони Маубрей. В данный момент "Сандерленд" занимает 9-е место. Самые принципиальные оппоненты – "Ньюкасл" и "Мидлсбро".

 

 

 

 

К слову, накануне сборная Украины закономерно уступила Италии в квалификации к Евро-2024.

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