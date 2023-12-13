Украинский форвард вернул "Шахтер" в битву за плей-офф Лиги чемпионов: видео

"Драконы" сумели забить быстрый мяч. На 9-й минуте в объятиях партнеров оказался Галено. Вингер хозяев из пределов вратарской переправил сферу в сетку после борьбы Эванилсона.

Видео гола Галено:

"Горняки" сравняли счет на 30-й. Сработала атакующая связка "Шахтера" Зубков-Сикан. Первый прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, а нападающий забил с нескольких метров. Оборона же "Порту" рассчитывала на офсайд.

Видео гола Сикана:

Впрочем, на перерыв лидером ушел "Порту". После розыгрыша стандарта на левом фланге "драконы" доставили мяч на линию штрафной. А там Галено пробил с лета и с рикошетом от Бондаренко попал под штангу.

Видео гола Галено: