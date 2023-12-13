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Украинский форвард вернул "Шахтер" в битву за плей-офф Лиги чемпионов: видео

Фото: "Горняки" перед стартовым свистком на "Драгау" (twitter.com/FCShakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Португальский "Порту" и донецкий "Шахтер" обменялись голами в стартовые полчаса встречи шестого тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

"Драконы" сумели забить быстрый мяч. На 9-й минуте в объятиях партнеров оказался Галено. Вингер хозяев из пределов вратарской переправил сферу в сетку после борьбы Эванилсона.

Видео гола Галено:

 

 

 

"Горняки" сравняли счет на 30-й. Сработала атакующая связка "Шахтера" Зубков-Сикан. Первый прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, а нападающий забил с нескольких метров. Оборона же "Порту" рассчитывала на офсайд.

Видео гола Сикана:

 

 

 

 

Впрочем, на перерыв лидером ушел "Порту". После розыгрыша стандарта на левом фланге "драконы" доставили мяч на линию штрафной. А там Галено пробил с лета и с рикошетом от Бондаренко попал под штангу.

Видео гола Галено:

 

 

К слову, ранее разобрали турнирное положение "Шахтера" перед поединком против "Порту".

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