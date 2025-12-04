ua en ru
Украинский финтех на глобальной карте: монета WBT вошла в индексы S&P

Четверг 04 декабря 2025 12:01 promo
Украинский финтех на глобальной карте: монета WBT вошла в индексы S&P Фото: монета WhiteBIT вошла в индекс S&P (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Украинский финтех покоряет мировые институциональные стандарты. WBT, нативная монета биржи WhiteBIT, официально вошла в пять ведущих криптовалютных индексов S&P Dow Jones.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в релизе компании.

В WhiteBIT называют это историческим моментом, поскольку впервые нативный токен криптобиржи с украинскими корнями был включен в криптовалютные индексы S&P. Такое институциональное признание подчеркивает мировое лидерство компании, основанной украинцем, и беспрецедентное институциональное доверие к ее активам.

Институциональный знак качества и глобальное признание

WBT теперь является частью S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM) Index, который отслеживает динамику ведущих цифровых активов, отвечающих жестким институциональным критериям ликвидности, рыночной капитализации и прозрачности.

Кроме ключевого индекса BDM, WBT также была добавлена ​​еще к четырем стратегическим бенчмаркам:

"Признание S&P DJI - это не просто включение в индекс, это сигнал того, что криптоинфраструктура нашего региона достигла мировых институциональных стандартов", - прокомментировал CEO WhiteBIT Владимир Носов. - "Это поворотный момент не только для нашей компании, но и для эволюции регулируемых криптосервисов во всем мире".

Что это значит для инвесторов и отраслей?

Для включения в эти индексы требуется многоквартальная история стабильной ликвидности, прозрачное формирование цены и предполагаемая рыночная капитализация. Это свидетельствует о становлении WBT как зрелого, институционально значимого актива.

  1. Стратегическое измерение: Присутствие WBT в ведущих криптовалютных индексах S&P Dow Jones размещает компанию на глобальной карте поставщиков цифровых активов институционального класса.
  2. Финансовое влияние: WBT становится частью аналитических систем, используемых инвестиционными компаниями для формирования долгосрочных стратегий распределения активов, дизайна ETF/ETN и моделирования портфелей.

Это расширенное признание произошло после периода устойчивого роста WBT, во время которого монета достигла нового исторического максимума – $62,96 (18 ноября 2025 года), несмотря на падение крипторынка.

Этот прецедент доказывает, что украинская технологическая экспертиза активно лидирует в формировании институциональных стандартов на глобальном рынке Web3.

