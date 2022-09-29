Украинский экспорт в ЕС достиг довоенного уровня

"На сегодняшний день торговля между Украиной и Европейским Союзом фактически восстановилась. В августе экспорт в ЕС составил 90% уровня экспорта, зафиксированного в августе 2021 года. А за три квартала 2022 года мы экспортировали в ЕС, несмотря на войну, даже на несколько процентов больше, чем за I-III кварталы 2021 года", - отметил Качка.

Торговой активности украинских экспортеров способствовал целый ряд шагов, предпринятых странами ЕС и правительством Украины. В частности, отмена квот и пошлин ЕС упростила экспорт аграрной продукции. Чрезвычайно способствовали оживлению торговли "линии солидарности", введенные Еврокомиссией.

Как напомнил замминистра, с 1 октября заработает "таможенный безвиз", то есть вступят в силу для Украины Конвенция о процедуре совместного транзита и Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами. Что позволит грузам еще быстрее проходить границы между Украиной и ЕС.

В то же время, по словам Качки, в целом уровень украинского экспорта по сравнению с довоенным сократился почти вполовину.

"Если в январе-феврале Украина экспортировала ежемесячно на уровне 6 млрд долларов и больше, то сейчас мы выходим на уровень 3,4 млрд долларов - примерно такой будет результат по сентябрю", - отметил замминистра.

Более всего сократился экспорт в страны Северной Африки и Азии. И сейчас он восстанавливается только в контексте зерновой инициативы и открытия портов. Также полностью приостановлена торговля с РФ и Белорусью.