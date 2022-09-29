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Украинский экспорт в ЕС достиг довоенного уровня

Фото: торговый представитель Украины Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский экспорт в страны Европейского Союза по итогам августа почти достиг довоенного уровня. А по результатам I-III кварталов 2022 года даже превысит соответствующие довоенные показатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка .

"На сегодняшний день торговля между Украиной и Европейским Союзом фактически восстановилась. В августе экспорт в ЕС составил 90% уровня экспорта, зафиксированного в августе 2021 года. А за три квартала 2022 года мы экспортировали в ЕС, несмотря на войну, даже на несколько процентов больше, чем за I-III кварталы 2021 года", - отметил Качка.

Торговой активности украинских экспортеров способствовал целый ряд шагов, предпринятых странами ЕС и правительством Украины. В частности, отмена квот и пошлин ЕС упростила экспорт аграрной продукции. Чрезвычайно способствовали оживлению торговли "линии солидарности", введенные Еврокомиссией.

Как напомнил замминистра, с 1 октября заработает "таможенный безвиз", то есть вступят в силу для Украины Конвенция о процедуре совместного транзита и Конвенция об упрощении формальностей в торговле товарами. Что позволит грузам еще быстрее проходить границы между Украиной и ЕС.

В то же время, по словам Качки, в целом уровень украинского экспорта по сравнению с довоенным сократился почти вполовину.

"Если в январе-феврале Украина экспортировала ежемесячно на уровне 6 млрд долларов и больше, то сейчас мы выходим на уровень 3,4 млрд долларов - примерно такой будет результат по сентябрю", - отметил замминистра.

Более всего сократился экспорт в страны Северной Африки и Азии. И сейчас он восстанавливается только в контексте зерновой инициативы и открытия портов. Также полностью приостановлена торговля с РФ и Белорусью.

Напомним, по данным НБУ, дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины во II квартале 2022 составил 6,2 млрд долларов. Война в Украине существенно повлияла на экспорт товаров, который сократился почти вдвое (на 46,6%), в первую очередь из-за падения производства и логистических проблем.

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Евросоюз