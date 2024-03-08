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Украинский экипаж проходит подготовку для службы на корвете "Гетман Иван Мазепа", - ВМС

Архивное фото: представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины уже проходят подготовку для дальнейшей службы на корвете "Гетман Иван Мазепа", который сейчас строят в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире национального телемарафона.

По его словам, Военно-морские силы Украины тесно сотрудничают с Турцией в оборонной сфере. 

"Экипаж для одного из этих кораблей уже проходит подготовку безотносительно того где и какую именно, для прохождения дальнейшей службы на этих кораблях", - сказал Плетенчук.

Также представитель ВМС заявил, что украинские воины в бригаде морской авиации используют и другие изделия турецкого производства. Речь идет о беспилотниках "Байрактар". Плетенчук добавил, что Украина давно работает с Турцией, назвал это сотрудничество плодотворным и напомнил, что оно началось еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что известно о корвете

Корвет "Гетман Иван Мазепа" класса Ada будет адаптирован ко всем имеющимся типам противокорабельных ракет. Работы по созданию нового украинского корвета начались в январе 2021 года, была нарезана сталь и формированы секции.

Напомним, в начале июля 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца 2023 года получит собственный военный корвет. Планируется, что корабль будет принят в состав ВМФ Украины в 2024 году.

В сентябре 2021 года состоялась закладка корабля типа Ada для ВМС Украины в Турции. К тому времени было уже сформировано 13 секций и киль корабля.

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