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Украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые: фото новинки

12:24 09.09.2026 Ср
2 мин
Разработчик показал ряд видео попаданий нового дрона
aimg Константин Широкун
Фото: украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые (facebook.com/ukrspecsystems)

Компания Ukrspecsystems официально представила свой боражирующий боеприпас RAM-2X с Х-образным крылом. Новинка уже хорошо известна на фронте и имеет более 400 подтвержденных уничтоженных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам разработчиков, RAM-2X – это баражирующий боеприпас с X-образным крылом. В отличие от большинства релизов, эта система уже зарекомендовала себя среди военных.

Отмечается, что два года подряд дрон фигурировал во множестве благотворительных сборов от фондов, а также видео боевой работы. Но из-за ограничений безопасности она оставалась анонимной.

Фото: украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые (facebook.com/ukrspecsystems)

"Между 2024 и 2026 годами подразделения Сил обороны Украины, вооруженные барражирующими боеприпасами семейства RAM, нанесли удары по тысячам вражеских целей. Отдельно выделялся один класс целей: противовоздушная оборона оккупантов. Пусковые установки, поисково-наводящие радиолокационные станции компании.

Так, десятки подразделений выполняли работу по уничтожению ПВО. Таким образом известно более 410 подтвержденных ударов по целям противовоздушной обороны, каждый из которых зафиксирован на видео.

Фото: украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые (facebook.com/ukrspecsystems)

Кроме того, Ukrspecsystems открыл собственный X-архив – подборку рассекреченных видео поражений, которые выполнили подразделения Сил обороны на системах RAM. Материалы передали сами военные, они дали разрешение снять гриф.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, количество поражений враждебных целей с применением ИИ-донаведения в Украине выросло с начала года в десять раз. Brave1 и Главное управление вооружения и военной техники Минобороны провели первое масштабное испытание модулей автоматического донаведения по движущимся наземным целям по единому сценарию.

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