Украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые: фото новинки

По словам разработчиков, RAM-2X – это баражирующий боеприпас с X-образным крылом. В отличие от большинства релизов, эта система уже зарекомендовала себя среди военных.

Отмечается, что два года подряд дрон фигурировал во множестве благотворительных сборов от фондов, а также видео боевой работы. Но из-за ограничений безопасности она оставалась анонимной.

Фото: украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые (facebook.com/ukrspecsystems)

"Между 2024 и 2026 годами подразделения Сил обороны Украины, вооруженные барражирующими боеприпасами семейства RAM, нанесли удары по тысячам вражеских целей. Отдельно выделялся один класс целей: противовоздушная оборона оккупантов. Пусковые установки, поисково-наводящие радиолокационные станции компании.

Так, десятки подразделений выполняли работу по уничтожению ПВО. Таким образом известно более 410 подтвержденных ударов по целям противовоздушной обороны, каждый из которых зафиксирован на видео.

Фото: украинский дрон RAM-2X с Х-образным крылом показали впервые (facebook.com/ukrspecsystems)

Кроме того, Ukrspecsystems открыл собственный X-архив – подборку рассекреченных видео поражений, которые выполнили подразделения Сил обороны на системах RAM. Материалы передали сами военные, они дали разрешение снять гриф.