ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украинский дипломат доказал свое право на однополую семью в Верховном Суде

01:30 09.03.2026 Пн
2 мин
Это колоссальный прецедент. Государство впервые защитило границы частной жизни от вмешательства организаций, прикрывающихся "общественной моралью".
aimg Оксана Гапончук
Украинский дипломат доказал свое право на однополую семью в Верховном Суде Иллюстративное фото: приговор суда (Getty Images)

Верховный Суд впервые в Украине признал семьей украинскую однополую пару между двумя мужчинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Речь идет о первом секретаре Посольства Украины в Израиле Зоряна Кись и общественного активиста Тимура Левчука.

Так, суд отклонил кассационную жалобу общественной организации "Все вместе!" и оставил в силе решение Деснянского районного суда Киева, который ранее установил факт их совместного проживания одной семьей.

История дела

Зорян Кись и Тимур Левчук проживают вместе с 2015 года. По их словам, они ведут совместный быт, имеют общий бюджет и заботятся друг о друге.

В 2021 году пара заключила официальный брак в США, однако украинское законодательство не признает однополые браки.

Ситуация получила юридическое продолжение в июне 2024 года, когда Зоряна Кися назначили первым секретарем Посольства Украины в Израиле. Дипломат планировал поехать на новое место работы вместе с партнером как с членом семьи.

Однако Министерство иностранных дел Украины отказало в этом, объяснив, что украинское законодательство определяет брак как союз мужчины и женщины. После этого Кись обратился в суд.

Решение судов

В июне 2025 года Деснянский районный суд Киева впервые в Украине признал пару находящейся в фактических брачных отношениях.

После этого движение "Все вместе!" подало кассационную жалобу в Верховный Суд. Организация заявила, что ее деятельность направлена на недопущение легализации однополых браков и партнерств в Украине.

Впрочем, Верховный Суд отклонил жалобу, объяснив, что обжаловать решение не может сторона, которая не принимала участия в деле и на которую не влияет решение суда. Таким образом, суд оставил в силе решение низшей инстанции.

Что означает решение

Судебное решение не легализует однополые браки в Украине, но устанавливает факт совместного проживания одной семьей, то есть фактических брачных отношений.

В общественной организации "Инсайт" заявили, что решение создает важный юридический прецедент. По их мнению, оно означает, что сторонние организации не смогут использовать суды для отмены решений в пользу ЛГБТИ+ людей, ссылаясь на "общественную мораль".

Отметим, что Зорян Кись родился во Львове. Его отец - Роман Кись - был известным культурологом, философом и поэтом. Он умер в 2020 году и похоронен на Лычаковском кладбище.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство внутренних дел Украины Вооруженные силы Украины
Новости
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
В Осло прогремел взрыв под зданием посольства США: первые детали
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС