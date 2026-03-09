Украинский дипломат доказал свое право на однополую семью в Верховном Суде

Речь идет о первом секретаре Посольства Украины в Израиле Зоряна Кись и общественного активиста Тимура Левчука.

Так, суд отклонил кассационную жалобу общественной организации "Все вместе!" и оставил в силе решение Деснянского районного суда Киева, который ранее установил факт их совместного проживания одной семьей.

История дела

Зорян Кись и Тимур Левчук проживают вместе с 2015 года. По их словам, они ведут совместный быт, имеют общий бюджет и заботятся друг о друге.

В 2021 году пара заключила официальный брак в США, однако украинское законодательство не признает однополые браки.

Ситуация получила юридическое продолжение в июне 2024 года, когда Зоряна Кися назначили первым секретарем Посольства Украины в Израиле. Дипломат планировал поехать на новое место работы вместе с партнером как с членом семьи.

Однако Министерство иностранных дел Украины отказало в этом, объяснив, что украинское законодательство определяет брак как союз мужчины и женщины. После этого Кись обратился в суд.

Решение судов

В июне 2025 года Деснянский районный суд Киева впервые в Украине признал пару находящейся в фактических брачных отношениях.

После этого движение "Все вместе!" подало кассационную жалобу в Верховный Суд. Организация заявила, что ее деятельность направлена на недопущение легализации однополых браков и партнерств в Украине.

Впрочем, Верховный Суд отклонил жалобу, объяснив, что обжаловать решение не может сторона, которая не принимала участия в деле и на которую не влияет решение суда. Таким образом, суд оставил в силе решение низшей инстанции.

Что означает решение

Судебное решение не легализует однополые браки в Украине, но устанавливает факт совместного проживания одной семьей, то есть фактических брачных отношений.

В общественной организации "Инсайт" заявили, что решение создает важный юридический прецедент. По их мнению, оно означает, что сторонние организации не смогут использовать суды для отмены решений в пользу ЛГБТИ+ людей, ссылаясь на "общественную мораль".

Отметим, что Зорян Кись родился во Львове. Его отец - Роман Кись - был известным культурологом, философом и поэтом. Он умер в 2020 году и похоронен на Лычаковском кладбище.