Украинский день в АПЛ: "Арсенал" обыграл "Эвертон", "Челси" сыграл вничью с "Борнмутом"

Украинцы Виталий Миколенко, Александр Зинченко, Илья Забарный и Михаил Мудрик провели очередные матчи в чемпионате Англии. Каждый из них противостоял соотечественнику в составе "Эвертона", "Арсенала", "Борнмута" и "Челси" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Англия, Премьер-лига, 5-й тур

"Борнмут" – "Челси" – 0:0

"Эвертон" – "Арсенал" – 0:1

Гол: Троссард, 69

На юге Англии "Борнмут" Забарного принимал гостей из столицы – "Челси" Мудрика. Оба представителя сборной Украины появились на поле со стартовых минут. Лондонец постоянно пытался обострять игру, но партнеры стабильно транжирили моменты.

На 63-й минуте Мудрик сел на скамью запасных. Но забить "Челси" так и не удалось. Одним из героев "Борнмута" стал Забарный. Украинец с партнерами удержал форварда "синих" Джексона. Другие же атакующие исполнители "Челси" решить судьбу противостояния не смогли.

По схожему сценарию развернулись события и в Ливерпуле, где в старте "Эвертона" и "Арсенала" вышли Миколенко и Зинченко. Оба неплохо проявили себя в поединке. В частности, первый пытался внимательно действовать в обороне и традиционно подключаться к атакам.

Зато Зинченко принял участие в голевой атаке "канониров" во втором тайме, оказавшейся единственной за матч. Он перевел атаку на правый фланг, где Сака от лицевой линии сбросил в центр штрафной. Там мяч принял Троссард и технично уложил в дальний угол – 0:1 в итоге.

По итогам тура "Арсенал" (13 очков) останется в топ-4 Премьер-лиги. В свою очередь "Челси" (5 пунктов) и "Борнмут" (3) остались в нижней половине турнирной таблицы. Хуже всех дела у "Эвертона" – всего 1 очко и место в зоне вылета.