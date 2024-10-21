Украинский чемпион Олимпиады-2018 неожиданно завершил карьеру

36-летний фристайлист прекратил выступления на международной арене. Олимпийский чемпион Пхенчхана соперничал на пяти "белых" Олимпиадах.

"Олимпийский чемпион Александр Абраменко уже закончил свою спортивную карьеру. Возможно, за медаль на Играх через два года поборется другой фристайлист, призер этапов Кубка мира в лыжной акробатике Дмитрий Котовский. Будем готовиться, а дальше увидим", – заявил Гутцайт.

Сам спортсмен ранее не объявлял о завершении карьеры. Двукратный призер Олимпийских игр весной прошлого года был прооперирован. Из-за длительного восстановления после травмы колена он пропустил весь сезон 2023/24 в лыжной акробатике.

Кто такой Александр Абраменко

Уроженец Златополя Харьковской области, в детстве переехал с родителями в Николаев. Там начал заниматься лыжными видами в 10 лет, а в 12 выполнил первый прыжок с трамплина.

На международный уровень пробился в 2005 году. Обладатель малого Хрустального глобуса по лыжной акробатике 2015/16, вице-чемпион мира (2019), 8-кратный призер этапов Кубка мира. На Олимпийских играх-2018 триумфовал в мужской акробатике, а в Пекине-2022 завоевал серебряную награду.

Выпускник Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. Награжден орденами "За заслуги" ІІ и ІІІ ст. Женат на российской фристайлистке Александре Орловой, воспитывают двух сыновей.