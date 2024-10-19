Пока без украинцев. Рождественская гонка-2024 получила первых участников

Организаторы коммерческих биатлонных соревнований World Team Challenge, более известные как Рождественская гонка, назвали имена первых участников, которые выйдут на старт в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт арены соревнований .

Традиционное шоу-соревнование состоится в субботу, 28 декабря. Оно пройдет на стадионе Фельтинс-Арена в немецком Гельзенкирхене.

В предварительном списке есть французы Жюлия Симон и Фабьен Клод, побеждавшие в Рождественских гонках в 2022 и 2023 годах. Они попытаются сделать исторический хет-трик, ведь до сих пор ни одной паре не удавалось победить здесь три раза подряд.

Свое участие подтвердили немцы Ванесса Фогт и Юстус Штрелоу, австрийцы Анна Гандлер и Симон Эдер, норвежцы Ингрид Тандервольд и Стурла Легрейд, шведы Анна Магнуссон и Эспер Нелин. Таким образом, известно пять пар участников. В предыдущие годы чаще всего на старт выходило 12 команд. Впрочем, в прошлом году участие приняли всего 10, причем Германию представляли две пары.

Об участии украинских спортсменов в старте этого года пока не сообщалось. Впрочем, наши спортсмены неизменно соревнуются в Гельзенкирхене, начиная с 2008 года (первый старт был в 2006-м, затем – двухлетний перерыв).

На счету наших земляков две победы. В 2008 году лучшими стали Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля, а в 2014 – Валентина Семеренко и Сергей Семенов. В гонке 2023 года от Украины соревновались Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Они финишировали пятыми из 10 участников.

Рождественская гонка: что известно

Ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проводится в конце декабря в немецком Гельзенкирхене. Первая гонка состоялась в 2002 году.

Наибольшее количество призовых мест у хозяев соревнований – биатлонистов Германии (16). Однако по количеству побед они уступают норвежцам (5). Всего в разные годы на старт выходили представители 21 страны. Спортсмены 13-ти из них попадали в число призеров, а 9-ти – триумфовали.

Рождественская гонка – своеобразный полигон для различных экспериментов и новшеств в биатлоне. К примеру, в 2010-м здесь, вместо привычного оружия, использовали лазерные винтовки, для чего, правда, пришлось увеличить мишени.

А еще это любимое место, где звезды прощаются с большим спортом. В разные годы на Рождественских гонках последний раз выходили на старт Магдалена Нойнер, Михаэль Грайс, Лаура Дальмайер, Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьерндален.