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Баскетболист молодежной сборной Украины присоединился к команде-рекордсмену из США

Айова, США, Пятница 27 сентября 2024 15:51
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Баскетболист молодежной сборной Украины присоединился к команде-рекордсмену из США Фото: Владислав Семерич (fbu.ua)
Автор: Андрей Костенко

Форвард Владислав Семерич продолжит карьеру в студенческом баскетбольном коллективе Indian Hills Community College из штата Айова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Х команды.

Новая команда украинца Indian Hills Warriors уже официально объявила в соцсетях состав на следующий сезон. Украинец будет выступать под №15.

В прошлом сезоне 20-летний Семерич играл за "Монако" U-21 и стал вицечемпионом турнира дублеров во Франции. В 35-ти матчах в среднем за 16,3 минуты на площадке он набирал 6,2 очка, 4,3 подбора, по 0,5 ассиста и перехвата. Завершил сезон 2023/24 с 50% реализации двухочковых и 30.4% – трехочковых бросков.

До Францию воспитанник "Черкасских Мавп" выступал в Испании за молодежную команду "Тенерифе". Этим летом баскетболист был включен в расширенный состав молодежной сборной Украины, но не смог помочь ей на Евробаскете U-20 из-за необходимости проведения хирургической операции.

Баскетболист молодежной сборной Украины присоединился к команде-рекордсмену из США

Фото: Состав Indian Hills Warriors на следующий сезон (x.com/ihccbasketball)

Indian Hills Warriors: что известно

Единственная команда в США, выигравшая три подряд чемпионата Национальной молодежной атлетической ассоциации колледжей (NJCAA). Это произошло в 1997, 1998 и 1999 годах.

Тогда же Warriors побили предыдущий рекорд студенческой команды UCLA, выиграв 89 матчей подряд. Домашней ареной Indian Hills является спортивный комплекс Hellyer Center. Начиная с 1986 года Warriors выиграли здесь более 88% своих домашних игр.

Ранее еще одна молодая звезда баскетбольной сборной Украины переехала в США.

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