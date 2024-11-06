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Украинский боксер провел битву взглядов перед поединком за титул чемпиона мира

Фото: Карен Чухаджян (instagram.com/torstenhelmke)
Автор: Андрей Костенко

Украинец Карен Чухаджян в ближайшие выходные проведет бой за чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе против американца Джарона Энниса.

Встреча пройдет 9 ноября в американской Филадельфии. Она станет главным событием боксерского вечера. Накануне соперники провели битву взглядов.

Этот бой будет реваншем с повышенным статусом. Бойцы уже встречались на ринге 7 января 2023 года. Тогда Эннис выиграл единогласным решением судей и завоевал титул временного чемпиона мира.

Спустя полгода американец был повышен до полноценного чемпиона. Это произошло из-за отказа другого представителя США – Теренса Кроуфорда провести с ним реванш. Эннис успел один раз защитить этот пояс – 13 июля 2024 победил россиянина Давида Аванесяна.

Украинский боксер после поражения от Энниса провел три поединка. Он победил техническими нокаутами Мишеля Маркано из Венесуэлы и Пьетро Россетти из Италии, а также единогласным решением судей – британца Гарри Скарфа.

Промоутерские торги за право организовать бой звыиграла команда украинца. Известно, что Чухаджян получит за поединок 700 тысяч долларов, тогда как Эннис – 1,3 млн.

Кто такой Карен Чухаджян

28-летний уроженец Киева. Боксер-профессионал, выступающий в полусредней и в первой средней весовых категорий. Профессиональную карьеру начал в 2015 году. Имеет 24 победы (из которых 13 нокаутом) и два поражения. Действующий интерконтинентальный чемпион по версии IBF в полусреднем весе.

Лучшая позиция по рейтингу BoxRec - 9-я (август 2024 года). Он является первым среди украинских боксеров полусредней весовой категории. Занимает первое место в рейтинге IBF и четвертое - в WBO.

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