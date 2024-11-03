Беринчик упустил шанс на мега-вечер бокса: судьбу его титула будет решать WBO

Действующий чемпион мира в легком весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Денис Беринчик в скором времени узнает имя оппонента в первой защите пояса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Scene .

Планировалось, что следующий бой 36-летний украинец проведет в андеркарде вечера Усик – Фьюри 2 против британца Марка Чемберлена. Но тот выбыл из числа претендентов, потерпев в сентябре поражение от соотечественника Джона Падли.

Именно из-за поражения Чемберлена бой Беринчика не попал в программу вечера в Эр-Рияде 21 декабря. Вместо него туда включили поединок другого украинца – Сергея Богачука, который в первом среднем весе встретится с узбекистанцем Исраилом Мадримовым.

Впоследствии появилась информация о возможном поединке чемпиона с другим британцем Джозефом Кординой. Впрочем, представители боксеров так и не начали переговоры о предстоящем противостоянии. В этой ситуации выбор соперника возьмет на себя сама WBO, о чем заявил глава организации Густаво Оливьери. В настоящее время существует два варианта.

Приоритетный для WBO – претендент на пояс украинца определится в поединке американца Кейшона Дэвиса и аргентинца Густаво Лемоса. Этот бой состоится уже в ближайшую пятницу, 8 ноября.

Другой возможный кандидат – второй номер рейтинга и обладатель североамериканского титула организации – американец Реймонд Мураталла. Этот соперник более интересен для украинского промоутера Беринчика -- Александра Красюка. Его кандидатуру также рассматривают в WBO.

Кто такой Денис Беринчик

Уроженец Краснодона, боксер легкого и первого полусреднего веса. Серебряный призер Олимпийских игр в 2012 году. Из любителей перешел в полупрофессиональную лигу WSB. Провел 5 поединков за "Украинских атаманов".

На профи-ринге оказался в 2015 году. Рекорд выступлений – 19 поединков, 19 побед (9 – нокаутом). Обладал титулами WBO International (2018-2024) и WBO Oriental (2017-2018) в легком весе. В мае 2024 года сенсационно победил мексиканца Эмануэля Наваррете и получил титул чемпиона мира по версии WBO.