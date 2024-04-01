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Украинский бизнес восстановил положительные ожидания после пяти месяцев негатива

Фото: Бизнес положительно оценил перспективы в марте 2024 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2024 года украинский бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос с 47,5 до 52,0 пункта, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ.

"Улучшению настроений респондентов всех секторов способствовали наращивание морских и железнодорожных перевозок, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, низкие инфляционные ожидания и сезонное оживление деловой активности", - отметили в НБУ.

В то же время, сдерживающими факторами остаются усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы, добавили в центробанке.

По данным опроса, оценки занятости несколько улучшились, но остались неоднородными. Если руководители предприятий строительства и торговли были настроены на незначительное увеличение численности работников, респонденты промышленности и сферы услуг продолжали ожидать сокращения персонала.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 марта 2024 года. В опросе приняло участие 456 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

Тем не менее, темпы экономического роста будут ниже, чем в 2023 году (5,7%), в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны.

 

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