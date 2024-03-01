Украинский бизнес смягчил негативные прогнозы впервые с осени прошлого года

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

Тем не менее, темпы экономического роста будут ниже, чем в 2023 году (5,7%), в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны.