RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский бизнес смягчил негативные прогнозы впервые с осени прошлого года

Фото: бизнес несколько улучшил ожидания (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинский бизнес в феврале 2024 года впервые с осени прошлого года улучшил негативные оценки текущих результатов и перспектив своей деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вырос с 41,0 до 47,5 пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса НБУ.

В то же время, как отмечают НБУ, высокие риски безопасности, задержка с поступлением внешнего финансирования, логистические проблемы из-за блокировки западной границы, слабый инвестиционный спрос, значительный дефицит квалифицированных кадров, а также сезонное ослабление экономической деятельности в начале года продолжали сдерживать экономическую активность предприятий и негативно повлияли на их ожидания.

Оценки занятости остаются сдержанными. Руководители предприятий торговли ожидают незначительного увеличения численности работников, остальные опрошенные прогнозируют более низкие темпы сокращения персонала, самая сложная ситуация - в секторе строительства.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 5 по 22 февраля 2024 года. В опросе приняло участие 448 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов - руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2024 году на 3,6%, прежде всего, благодаря сохранению высоких бюджетных расходов на фоне ожидаемых объемов международной помощи на достаточном уровне.

Тем не менее, темпы экономического роста будут ниже, чем в 2023 году (5,7%), в связи с ожидаемым уменьшением урожаев и усилением диспропорций на рынке труда в условиях войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныБизнес