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Украинский бизнес получит больше государственных заказов: что известно

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бизнес, товары которого раньше не производились в Украине, получит больше государственных заказов. Речь идет об автомобилях, грузовиках, автовышках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Второе решение, направленное на поддержку нашей экономики, касается внесения изменений в Порядок подтверждения степени локализации производства товаров. В частности, мы изменим процедуры, которые позволят новым товарам, ранее не производившимся в Украине, проще получать подтвержденную степень локализации", - отметил Шмыгаль.

Речь идет о специализированных грузовых автомобилях, автовышках, новых моделях автобусов и автомобилей. По словам премьера, это позволит поддержать украинских производителей при государственных закупках.

"Те, кто сейчас инвестирует в новые производства, новые линии, новые разработки, будут иметь стимулы от государства", - добавил глава правительства.

Штрафы для ФОП

Напомним, с 1 октября в Украину вернулись штрафы для бизнеса. Речь идет о торговле без кассовых аппаратов.

Кроме того, власти обещают проверить предпринимателей, которые до сих пор работают без кассовых аппаратов.

Больше о том, кому грозят штрафы и их размер - в материале РБК-Украина.

 

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Денис Шмыгальбизнес