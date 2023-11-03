Украинский бизнес получит больше государственных заказов: что известно

"Второе решение, направленное на поддержку нашей экономики, касается внесения изменений в Порядок подтверждения степени локализации производства товаров. В частности, мы изменим процедуры, которые позволят новым товарам, ранее не производившимся в Украине, проще получать подтвержденную степень локализации", - отметил Шмыгаль.

Речь идет о специализированных грузовых автомобилях, автовышках, новых моделях автобусов и автомобилей. По словам премьера, это позволит поддержать украинских производителей при государственных закупках.

"Те, кто сейчас инвестирует в новые производства, новые линии, новые разработки, будут иметь стимулы от государства", - добавил глава правительства.

Штрафы для ФОП

Напомним, с 1 октября в Украину вернулись штрафы для бизнеса. Речь идет о торговле без кассовых аппаратов.

Кроме того, власти обещают проверить предпринимателей, которые до сих пор работают без кассовых аппаратов.

Больше о том, кому грозят штрафы и их размер - в материале РБК-Украина.