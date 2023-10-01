Украинцам вернули большие штрафы: кому и сколько придется заплатить

Штрафы для бизнеса за торговлю без кассовых аппаратов вернулись с 1 октября 2023 года. Причем, как обещают власти, до конца года должны проверить всех предпринимателей.

РБК-Украина объясняет, кому грозят штрафы и насколько большими они будут.

Что еще за штрафы?

В начале полномасштабного вторжения России в 2022 году украинский бизнес запретили штрафовать за торговлю без кассовых аппаратов. Но спустя полтора года было решено ужесточить контроль.

Как заявил Даниил Гетьманцев, тем, кто торгует без регистраторов расчетных операций (РРО), грозят большие штрафы.

"Я хочу обратиться к предприятиям торговли относительно установки кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановку этих аппаратов", - говорил он в эфире телемарафона и добавил, что плановые проверки возобновлены в полном объеме.

Проверки касаются тех, кто реализует:

спиртные напитки

табачные изделия

топливо

электроэнергию

Кроме того, под проверяют банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес.

Какие штрафы грозят за торговлю без РРО?

Если налоговые органы установят, что расчетные операции проводятся "мимо" кассовых аппаратов, то будут применяться финансовые санкции:

100% стоимости проданных товаров (работ и услуг) - за первое нарушение

- за первое нарушение 150% стоимости проданных товаров (работ и услуг) - за каждое следующее нарушение

Какие есть исключения?

За работу без кассовых аппаратов не будут штрафовать бизнес на прифронтовых территориях. Но это исключение не касается торговли подакцизными товарами.

То есть продажа сигарет, табака, алкогольных напитков, топлива и т.д. все равно должна осуществляться через кассовый аппарат.

Кассовые аппараты нужны всем ФОПам?

Их использование обязательно для ФОПов на II, III и IV группах упрощенной системы и на общей системе налогообложения. Независимо от вида деятельности и объема доходов. При этом ФОПам на I группе не обязательно использовать РРО.

Важное уточнение. Нужно не просто иметь кассовый аппарат, но и зарегистрировать его в налоговой.

Государственная налоговая служба предлагает использовать бесплатные программные РРО. Их можно установить на смартфоны и планшеты на операционных системах iOS и Android, а их использование не требует специальных навыков.

Почему штрафы возвращаются?

Летом президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект № 8401 об изменениях в Налоговой кодекс. Согласно этому документу, с 1 августа отменили довоенные налоговое льготы и вернули проверки бизнеса.

Кроме того, ФОПов первой и второй группы снова обязали уплачивать единый налог, а также отменили мораторий на штрафы за нарушение налогового законодательства. В том числе за торговлю без кассовых аппаратом.

Довоенные налоги, штрафы и проверки были одним из структурных маяков, предусмотренных соглашением с Международным валютным фондом (МВФ) о финансировании на 15,6 млрд долларов.