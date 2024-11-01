Украинский бизнес ожидает сокращение персонала: в каких секторах быстрее всего

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного опроса НБУ .

"Если предприятия промышленности и строительства спрогнозировали ускорение темпов сокращения, то торговли и сферы услуг – наоборот, их замедление", - говорится в сообщении НБУ.

Индекс ожиданий деловой активности

Как отметили в НБУ, бизнес в октябре продолжил смягчать оценки деловой активности. Оптимистические прогнозы по международному финансированию, оживление потребительского спроса, стабильная ситуация в энергетике, достаточное предложение товаров и благоприятные погодные условия положительно влияли на ожидания бизнеса.

"В то же время сдерживающими факторами оставались усиление обстрелов портовой инфраструктуры, риск дальнейших атак на энергетические объекты, рост расходов бизнеса на энергию, оплату труда и логистику, удорожание горючего из-за повышения ставок акцизного сбора, дефицит квалифицированных кадров, ускорение темпов инфляции", - говорится в сообщении.

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в октябре 2024 года вплотную приблизился к нейтральному уровню и составил 49,4 по сравнению с 48,7 в сентябре.

На фоне устойчивых ожиданий относительно высоких темпов роста закупочных цен предприятия всех участвующих в опросе секторов спрогнозировали удорожание цен/тарифов на собственную продукцию/услуги.

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 3 по 23 октября 2024 года 2024 года. В опросе приняло участие 489 предприятий. Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины. Нейтральным значением ИОДА 50 пунктов.