Украинский бизнес назвал важнейшую проблему в начале 2023 года

В январе 2023 года почти вдвое по сравнению с октябрем увеличилось количество компаний Европейской бизнес ассоциации, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность - с 47% до 89%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕБА.

"Российские обстрелы приводят к прерыванию рабочих процессов, сокращению количества производительных часов, сложностям в планировании, накоплению усталости сотрудников, росту затрат из-за использования генераторов и другим негативным последствиям для операционной работы компаний", - говорится в сообщении.

Перебои с энергоснабжением возглавляют антирейтинг актуальных вызовов бизнеса. Также компании жалуются на перебои со связью и Интернетом и имеют проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.

Несмотря на трудности, сегодня все компании Ассоциации, принявшие участие в опросе, работают, а именно 54% в полном объеме, а 46% с некоторыми ограничениями. В октябре прошлого года в полном объеме работало 44% компаний. Среди бизнесов, работающих частично, 44% ограничили географию деятельности, 23% закрыли часть офисов/торговых точек/отделений, а 14% перевели деятельность в онлайн.

В результате боевых действий 40% компаний понесли непосредственные потери, к тому же 25% имеют активы на оккупированных территориях.

В то же время растет количество компаний, которые выплачивают сотрудникам заработную плату в полном объеме - сейчас таких 89%, из которых 25% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами. Это больше, чем в октябре, тогда таковых было 79%. В 2023 году 8% компаний сокращают размер оплаты труда, 2% вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск и еще 5% прибегают к увольнениям.

По итогам года большинство компаний сообщают о падении их доходов в долларах США: у 29% произошло падение до 20%, у 54% - падение на 21% и более. Только 6% опрошенных сообщили об отсутствии изменений, и еще 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год.

Такой результат оказался совершенно противоположным довоенным прогнозам и ожиданиям бизнеса: до полномасштабного вторжения 83% компаний ЕБА ожидали положительную динамику развития своего бизнеса в 2022 году.

Опрос проводился с 16 по 26 января 2023 года, участие в нем приняли 100 топ-менеджеров членских компаний Европейской бизнес ассоциации.