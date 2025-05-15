Украинский баскетболист получил шанс в НБА: его пригласил топ-клуб

22-летний украинский защитник Максим Шульга в ближайшее время пройдет просмотр в клубе НБА "Милуоки Бакс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Х баскетбольного инсайдера, связанного с "Милуоки", Гэри Вьольфеля.
Шульга стал одним из игроков, приглашенных на драфт-воркауты к участнику плей-офф текущего сезона НБА.
Это может стать важным шагом в его карьере, ведь "Бакс" - один из самых стабильных клубов последних лет, который выиграл чемпионат НБА в сезоне-2020/21. Обзор в составе "Милуоки" - не гарантия попадания в команду, однако это важный этап на пути к драфту НБА-2025.
После удачного выступления в NCAA и участия в других преддрафтовых мероприятиях, Шульга имеет шанс быть избранным или получить приглашение на летнюю лигу НБА.
Максим Шульга в составе "Вирджинии Рэмс" (фото: x.com/VCU_Hoops)
В прошедшем сезоне 23-летний баскетболист завершил студенческую карьеру за океаном. Последний год был для него особенно удачным: в составе команды Университета Содружества Вирджинии ("Вирджиния Рэмс") он стал чемпионом конференции Atlantic 10 и пробился в плей-офф студенческого чемпионата США (неофициальное название - "Мартовское безумие").
Кроме того, Шульга был признан лучшим игроком года в конференции Atlantic-10, а также включен в первую сборную по итогам сезона. Украинец занял третье место в рейтинге конференции по количеству перехватов (1,9) и четвертое по соотношению результативных передач к потерям (2,3 к 1). В течение сезона он дважды признавался лучшим игроком недели конференции, восемь раз набирал более 20 очков за матч и дважды делал дабл-даблы.
А в своей команде украинец стал лучшим по результативности (15,5 очка за игру), передачам (3,8) и перехватам (1,9).
Следующей целью игрока является попадание в НБА: он намерен выставить свою кандидатуру на драфт-2025, который состоится 26 июня.
Уроженец Киева, первые тренеры - Борис Шульга и Ольга Сосновская. За океан переехал в 2020 году из Испании, где занимался баскетболом в школе.
Первые три сезона в NCAA отыграл за "Юту Стейт". В 2023-м перебрался в Университет Содружества Вирджинии. В прошлом году подал заявку на драфт НБА, но затем отозвал ее, решив еще год провести в студенческом баскетболе.
Был лидером сборной Украины U-18 на чемпионате Европы в 2019 году. В составе сборной Украины U-20 выступал на Евробаскете-2022, где "сине-желтые" вылетели в Дивизион B.
Общается на четырех языках - украинском, русском, испанском и английском.
Ранее сообщили, что клуб из прифронтового города вернется в баскетбольную Суперлигу.
Также сообщили, что лучшего бомбардира чемпионата Украины зовут в АПЛ.