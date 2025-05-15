Украинский баскетболист получил шанс в НБА: его пригласил топ-клуб

Что означает приглашение

Шульга стал одним из игроков, приглашенных на драфт-воркауты к участнику плей-офф текущего сезона НБА.

Это может стать важным шагом в его карьере, ведь "Бакс" - один из самых стабильных клубов последних лет, который выиграл чемпионат НБА в сезоне-2020/21. Обзор в составе "Милуоки" - не гарантия попадания в команду, однако это важный этап на пути к драфту НБА-2025.

После удачного выступления в NCAA и участия в других преддрафтовых мероприятиях, Шульга имеет шанс быть избранным или получить приглашение на летнюю лигу НБА.

Максим Шульга в составе "Вирджинии Рэмс" (фото: x.com/VCU_Hoops)

Шульга в сезоне-2024/25

В прошедшем сезоне 23-летний баскетболист завершил студенческую карьеру за океаном. Последний год был для него особенно удачным: в составе команды Университета Содружества Вирджинии ("Вирджиния Рэмс") он стал чемпионом конференции Atlantic 10 и пробился в плей-офф студенческого чемпионата США (неофициальное название - "Мартовское безумие").

Кроме того, Шульга был признан лучшим игроком года в конференции Atlantic-10, а также включен в первую сборную по итогам сезона. Украинец занял третье место в рейтинге конференции по количеству перехватов (1,9) и четвертое по соотношению результативных передач к потерям (2,3 к 1). В течение сезона он дважды признавался лучшим игроком недели конференции, восемь раз набирал более 20 очков за матч и дважды делал дабл-даблы.

А в своей команде украинец стал лучшим по результативности (15,5 очка за игру), передачам (3,8) и перехватам (1,9).

Следующей целью игрока является попадание в НБА: он намерен выставить свою кандидатуру на драфт-2025, который состоится 26 июня.

Кто такой Максим Шульга

Уроженец Киева, первые тренеры - Борис Шульга и Ольга Сосновская. За океан переехал в 2020 году из Испании, где занимался баскетболом в школе.

Первые три сезона в NCAA отыграл за "Юту Стейт". В 2023-м перебрался в Университет Содружества Вирджинии. В прошлом году подал заявку на драфт НБА, но затем отозвал ее, решив еще год провести в студенческом баскетболе.

Был лидером сборной Украины U-18 на чемпионате Европы в 2019 году. В составе сборной Украины U-20 выступал на Евробаскете-2022, где "сине-желтые" вылетели в Дивизион B.

Общается на четырех языках - украинском, русском, испанском и английском.