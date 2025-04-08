Украинский баскетболист в Матче всех звезд попрощался со студенческой карьерой за океаном

Этот звездный поединок ежегодно организуется Национальной ассоциацией баскетбольных тренеров и включает 20 лучших игроков с последнего курса всех университетских коллективов Студенческой лиги США. В этом году матч состоялся в Сан-Антонио.

Украинец в составе команды Востока за 20 минут на паркете набрал 9 очков, реализовав 2 из 2-х двухочковых, 1 из 2-х трехочковых и 2 из 2-х штрафных бросков. Кроме того, совершил 4 подбора и отдал 1 результативную передачу. Шульга с партнерами переиграли оппонентов из команды Запада со счетом - 100:91.

Поединком в составе звезд 23-летний баскетболист завершил студенческую карьеру за океаном. Последний год был для него особенно удачным: в составе команды Университета Содружества Вирджинии ("Вирджиния Рэмс") он стал чемпионом конференции Atlantic 10 и пробился в плей-офф студенческого чемпионата США (неофициальное название - "Мартовское безумие").

Кроме того, Шульга был признан лучшим игроком года в конференции Atlantic-10, а также включен в первую сборную по итогам сезона. Украинец занял третье место в рейтинге конференции по количеству перехватов (1,9) и четвертое по соотношению результативных передач к потерям (2,3 к 1). В течение сезона он дважды признавался лучшим игроком недели конференции, восемь раз набирал более 20 очков за матч и дважды делал дабл-даблы.

А в своей команде украинец стал лучшим по результативности (15,5 очка за игру), передачам (3,8) и перехватам (1,9).

Следующей целью игрока является попадание в НБА: он намерен выставить свою кандидатуру на драфт-2025 сильнейшей баскетбольной лиги мира.

Шульга стремится попасть в НБА (фото: x.com/VCU_Hoops)

Кто такой Максим Шульга

Уроженец Киева, первые тренеры - Борис Шульга и Ольга Сосновская. За океан переехал в 2020 году из Испании, где занимался баскетболом в школе.

Первые три сезона в NCAA отыграл за "Юту Стейт". В 2023-м перебрался в Университет Содружества Вирджинии. В прошлом году подал заявку на драфт НБА, но затем отозвал ее, решив еще год провести в студенческом баскетболе.

Был лидером сборной Украины U-18 на чемпионате Европы в 2019 году. В составе сборной Украины U-20 выступал на Евробаскете-2022, где "сине-желтые" вылетели в Дивизион B.

Общается на четырех языках - украинском, русском, испанском и английском.