Украинский авторынок в сентябре: какие машины покупали чаще всего

В сентябре украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Лидерство в прошлом месяце на украинском рынке новых авто продолжил удерживать кроссовер Renault Duster.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".
Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а третье место получила Mazda CX-5. Также в пятерке лучших – пикап Toyota Hilux и кроссовер Skoda Karoq.
В ТОП-10 легковых автомобилей сентября 2024 года вошли следующие лидеры продаж:
В целом же, по сравнению с августом текущего года, спрос на новые машины значительно уменьшился, падение составляло около 30%. По данным аналитиков рынка, зафиксированный спад является ожидаемым следствием произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковых авто аномально высокого августовского спроса.
Впрочем, относительно сентября 2023 года спрос на новые авто почти не изменился и даже продемонстрировал незначительный рост (+0,1%). Как и в предыдущие месяцы, первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. Всего за месяц в Украине было зарегистрировано 840 новых авто этой японской марки. В годовом исчислении сентябрьский спрос на новые авто бренда уменьшился на 13%.
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