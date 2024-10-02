Украинский авторынок в сентябре: какие машины покупали чаще всего

Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4, а третье место получила Mazda CX-5. Также в пятерке лучших – пикап Toyota Hilux и кроссовер Skoda Karoq.

В ТОП-10 легковых автомобилей сентября 2024 года вошли следующие лидеры продаж:

Renault Duster – 504 ед.;

Toyota RAV-4 – 295 ед.;

Mazda CX-5 – 161 ед.;

Toyota Hilux – 148 ед.;

Skoda Karoq – 138 ед.;

Hyundai Tucson – 129 ед.;

Skoda Kodiaq – 129 ед.;

Skoda Octavia – 128 ед.;

Volkswagen Touareg – 114 ед.;

Kia Sportage – 112 ед.

В целом же, по сравнению с августом текущего года, спрос на новые машины значительно уменьшился, падение составляло около 30%. По данным аналитиков рынка, зафиксированный спад является ожидаемым следствием произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковых авто аномально высокого августовского спроса.

Впрочем, относительно сентября 2023 года спрос на новые авто почти не изменился и даже продемонстрировал незначительный рост (+0,1%). Как и в предыдущие месяцы, первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. Всего за месяц в Украине было зарегистрировано 840 новых авто этой японской марки. В годовом исчислении сентябрьский спрос на новые авто бренда уменьшился на 13%.