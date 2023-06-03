Украинский авторынок в мае вырос в два раза: какие машины покупали чаще всего

Всего, с начала текущего года в Украине было зарегистрировано более 21,5 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 44% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Среди лидеров рынка – компактные и среднеразмерные кроссоверы.

Renault Duster

Цена: от 658 700 грн.

Самым продаваемым автомобилем последнего весеннего месяца в Украине стал бюджетный кроссовер Renault Duster. Его приобрели 472 покупателя. На украинском рынке автомобиль доступен с двумя моторами: 1,6-литровым бензиновым на 115 л. с. и турбодизелем объемом 1,5 литра (110 л. с.). В зависимости от версии, на машине может быть установлена 5-, или 6-ступенчатая МКП, а также 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Привод может быть как передним, так и полным. В связи с высоким спросом, на произведенные в Румынии кроссоверы есть небольшая очередь. Цены на модель начинаются от 658 700 грн.

Toyota RAV4

Цена: от 1 085 950 грн.

В мае в Украине было продано 253 среднеразмерных кроссовера Toyota RAV4. Автомобиль оснащается только бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью от 173 до 222 "сил". Интересно, что более мощный вариант оснащен гибридной силовой установкой со встроенным электродвигателем. Начальные модификации могут оснащаться 6-ступенчатой "механикой" и приводом на переднюю ось. Более дорогие машины комплектуются бесступенчатым вариатором и приводом на обе оси. Стоимость авто в базовом исполнении с 2,0-литровым мотором и МКП – от 1 085 950 грн.

Toyota Corolla

Цена: от 765 900 грн.

Единственный не кроссовер в ТОП-5 самых популярных новых автомобилей мая – это седан Toyota Corolla. За месяц его приобрели 172 человека. По умолчанию автомобиль С-класса оснащается 1,6-литровым 132-сильным атмосферным бензиновым мотором в сочетании с 6-ст. МКП. За доплату также доступен бесступенчатый вариатор. Стоит отметить, что гибридная версия с мотором объемом 1,8 литра развивает всего 122 л. с. В качестве трансмиссии у гибрида – также вариатор. Базовое исполнение с МКП и бензиновым мотором оценено в 765 900 грн.

Hyundai Tucson

Цена: от 1 006 100 грн.

Корейский кроссовер Hyundai Tucson является одним из самых популярных машин в своем сегменте среди украинцев, предыдущие поколения авто даже производились на отечественных автозаводах. В мае было продано 155 таких машин. Одно из преимуществ модели – широта выбора силовых агрегатов. В начальной комплектации авто оснащено 2,0-литровым бензиновым "атмосферником" на 156 л. с. в сочетании с 6-ст. МКП, или "автоматом" с таким же количеством передач. 136-сильный дизель объемом 1,6 литра доступен только с 7-ст. роботизированной трансмиссией.

Стоит отметить, что флагманский 1,6-литровый бензиновый турбомотор бывает в обычной (на 180 л. с.) и гибридной (на 230 л. с.) версиях и агрегатируется только 6-ступенчатым "автоматом". Независимо от мотора, можно выбрать машину как с передним, так и полным приводом. Цены на 156-сильный вариант с МКП начинаются от 1 006 100 грн.

Mazda CX-5

Цены: от 1 193 600 грн.

Mazda CX-5 с 2017 года пережила уже несколько обновлений, но все также популярна среди отечественных потребителей. В мае было продано 137 японских кроссоверов. Автомобиль доступен украинским покупателям с двумя бензиновыми моторами: объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 194 л. с. соответственно. Автомобилисты могут выбирать обе версии с передним, или полным приводом. Независимо от двигателя, на машину установлен 6-ступенчатый "автомат". Цены на авто с меньшим мотором и приводом на переднюю ось начинаются с отметки в 1 193 600 грн.