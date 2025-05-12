Украинский авторынок в апреле: какие авто чаще всего завозили из Китая

В течение прошлого месяца украинцы приобрели 1256 легковых авто, ввезенных из Китая. Отмечается, что это на 8% больше по сравнению с апрелем 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром ".

По данным официальной статистики, из этого количества: новых машин - 1033 ед. (+22%); подержанных - 223 ед. (-30%) ед. Как и в прошлом году, абсолютное большинство ввезенных легковых авто из Китая были электромобили - более 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

BYD Song Plus - 179 ед;

Volkswagen ID.Unyx - 153 ед;

Audi Q4 e-tron - 75 ед;

Zeekr 001 - 63 ед;

Zeekr 7X - 43 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых авто из Китая:

Zeekr 001 - 39 ед;

MG ZS - 19 ед;

Zeekr 7X - 17 ед;

Polestar 2 - 11 ед;

Buick Envision - 10 ед.

Ранее сообщалось, что компания Volkswagen усиленно работает над новыми моделями, которые будут максимально отвечать современным запросам покупателей на разных рынках, особенно в Китае. Так, на автосалоне в Шанхае показано сразу три концепт-кара, которые максимально близки к серийным машинам.