Украинский "Альфа-Банк" официально сменил название на "Сенс Банк". Все юридические процедуры завершены 30 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как отметили в пресс-службе, "Сенс Банк" продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами и контрагентами в качестве правопреемника "Альфа-Банка Украина".
"В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карточки или переоформлять какие-либо документы", - говорится в пресс-службе.
В связи с изменением названия работа сервисов банка (Sense SuperApp, iFOBS и т.п.) была временно приостановлена на несколько часов ночью с 30 ноября на 1 декабря.
"Сенс Банк" – один из системно важных банков Украины со 130 отделениями. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФОПов. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.
По данным "Альфа-банка", его крупнейшими акционерами опосредованно были подсанкционный российский бизнесмен Андрей Косогов (40,9614%, к нему после начала войны перешли попавшие под санкции пакеты Германа Хана и Алексея Кузьмичева), Михаил Фридман (32,86%) и Петр Авен (12,4018%), UniCredit SpA (Италия, 9,9%) и "Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний" (3,8736%).
О перспективах национализации Альфа-Банка читайте в материале РБК-Украина "Альфа-Банк Украина отдадут государству? Что ждет вкладчиков и почему согласен Фридман".