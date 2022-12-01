RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский "Альфа-банк" официально сменил название

Фото: Альфа-банк официально изменил название на Cенс Банк (alfabank.ru)
Автор: Александр Белоус

Украинский "Альфа-Банк" официально сменил название на "Сенс Банк". Все юридические процедуры завершены 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отметили в пресс-службе, "Сенс Банк" продолжает выполнять все свои обязательства перед клиентами и контрагентами в качестве правопреемника "Альфа-Банка Украина".

"В связи с переименованием банка не нужно обращаться в отделения, перевыпускать карточки или переоформлять какие-либо документы", - говорится в пресс-службе.

В связи с изменением названия работа сервисов банка (Sense SuperApp, iFOBS и т.п.) была временно приостановлена на несколько часов ночью с 30 ноября на 1 декабря.

"Сенс Банк" – один из системно важных банков Украины со 130 отделениями. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФОПов. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.

По данным "Альфа-банка", его крупнейшими акционерами опосредованно были подсанкционный российский бизнесмен Андрей Косогов (40,9614%, к нему после начала войны перешли попавшие под санкции пакеты Германа Хана и Алексея Кузьмичева), Михаил Фридман (32,86%) и Петр Авен (12,4018%), UniCredit SpA (Италия, 9,9%) и "Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний" (3,8736%).

О перспективах национализации Альфа-Банка читайте в материале РБК-Украина "Альфа-Банк Украина отдадут государству? Что ждет вкладчиков и почему согласен Фридман".

Читайте РБК-Украина в Google News
Альфа-Банк