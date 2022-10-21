Украинскими ударами ликвидированы 10 инструкторов из Ирана, - KAN

В результате ударов украинских сил ликвидированы 10 военных инструкторов из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post , которое цитирует израильский телеканал KAN News.

В частности, KAN News со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает, что на прошлой неделе в результате ударов погибли 10 иранских инструкторов, которые в оккупированном Крыму обучали россиян управлять дронами-камикадзе.

До этого украинская сторона заявляла, что инструкторы из Ирана присутствуют на оккупированных территориях.