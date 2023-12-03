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Украинским водителям подсказали способ, как оформить ДТП "без проблем"

Украина, Воскресенье 03 декабря 2023 19:22
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Украинским водителям подсказали способ, как оформить ДТП "без проблем" Фото: украинским водителям подсказали способ, как оформить ДТП "без проблем" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Европротокол - это бумажный или электронный бланк для оформления ДТП водителями самостоятельно, без вызова полиции с возможностью получить возмещение ущерба. Хотя так легко "разойтись" на месте аварии можно не всегда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Европротокол можно использовать, если:

  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • не причинен материальный ущерб третьим лицам;
  • участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
  • между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
  • сумма ущерба после ДТП не превышает 80 тыс. грн.

Преимущества пользования европротоколом:

  • не нужно информировать и ждать патрульных;
  • возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;
  • водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;
  • экономия собственного времени.

Как отмечают в полиции, составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке.

"Цифровой сервис фиксации ДТП проверит на корректность заполненных данных и укажет на ошибки. Данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины)", - рассказали правоохранители.

Оформить электронный европротокол онлайн можно по ссылке bit.ly/2GNhGeg.

ДТП в Украине

За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 дорожно-транспортных происшествия с погибшими или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 пострадали. В частности, ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди погибших как военные, так и полицейские.

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