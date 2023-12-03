Украинским водителям подсказали способ, как оформить ДТП "без проблем"
Европротокол - это бумажный или электронный бланк для оформления ДТП водителями самостоятельно, без вызова полиции с возможностью получить возмещение ущерба. Хотя так легко "разойтись" на месте аварии можно не всегда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
Европротокол можно использовать, если:
- отсутствуют травмированные или погибшие;
- не причинен материальный ущерб третьим лицам;
- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;
- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;
- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 тыс. грн.
Преимущества пользования европротоколом:
- не нужно информировать и ждать патрульных;
- возможность покинуть место ДТП сразу после составления европротокола;
- водитель освобождается от административной ответственности, то есть водительское удостоверение не изымается, материалы не направляются в суд, штраф не налагается;
- экономия собственного времени.
Как отмечают в полиции, составить европротокол можно с помощью удобной онлайн-системы, или же на бумажном бланке.
"Цифровой сервис фиксации ДТП проверит на корректность заполненных данных и укажет на ошибки. Данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины)", - рассказали правоохранители.
Оформить электронный европротокол онлайн можно по ссылке bit.ly/2GNhGeg.
ДТП в Украине
За 10 месяцев 2023 года в Украине зарегистрировано 19 743 дорожно-транспортных происшествия с погибшими или травмированными, в результате которых погибли 2 492 человека, еще 24 774 пострадали. В частности, ДТП на блокпостах унесли жизни 11 силовиков с начала полномасштабной войны России против Украины. Среди погибших как военные, так и полицейские.
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