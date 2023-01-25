Украинским военным разработают обучение по изучению норм Международного гуманитарного права

Военнослужащими Вооруженных Сил Украины будут проведены учения по нормам Международного гуманитарного права. Оно пройдет при поддержке Женевского центра управления сектором безопасности и министерства иностранных дел Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Сообщается, что реализацией проекта займется ОО "Лига офицеров", в которой заключен договор с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины.
"Главная цель проекта состоит в поддержке усилий оборонного ведомства Украины, направленных на эффективное распространение этих знаний в повседневную деятельность личного состава, в частности выявление и сбор доказательств о нарушении норм МГП. При этом основной категорией обучающихся определен сержантский (старшинский) состав ", - сказано в сообщении.
Основной целью проекта предусмотрено не только проведение учебных тренингов. Кроме этого, планируется усовершенствование соответствующего курса для практического изучения норм МГП в войсках.
Ранее стало известно, что украинские военные планируют обучать управлению танков Challenger 2 на территории Великобритании. В курсе подготовки примут участие около 60 военных.
Также сообщалось, что ряд стран согласились начать обучающие миссии для украинских военных по управлению танками Leopard 2.
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