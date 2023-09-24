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Украинским военным потребуется три месяца для обучения ракетам Taurus, - Bild

Фото: Украинским военным потребуется три месяца для обучения ракетам Taurus (mbda-deutschland.de)
Автор: Валерия Полищук

Украинским военным потребуется около трех месяцев, чтобы научится запускать ракеты Taurus.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Издание отмечает, что правительство Германии уже несколько месяцев обсуждает возможность поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты

По информации Bild, даже если ракеты поставят Украине в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения на них украинских военных.

"Все аргументы ведомства канцлера за задержку (поставок Taurus, - ред.) теперь недействительны. Разум подсказывает, что Taurus должны быть поставлены немедленно. То, как крылатые ракеты важны для Украины, мы увидели недавно после атаки на штаб российского Черноморского флота", - заявил оборонный эксперт партии СвДП Маркус Фабер

Ракеты производят на заводе компании MBDA в Шробенхаузене. Производитель считает, что на подготовку ВСУ к запуску Taurus уйдет около трех месяцев.

"Украинцы впервые запросили (ракеты Taurus, - ред.) более четырех месяцев назад. Это время можно было использовать для успешного завершения обучения", - заявил Фабер.

Передача Taurus Украине

Последние несколько месяцев в Германии обсуждают поставки в Украину ракет Taurus. Киеву необходимо такое вооружение для того, чтобы наносить удары по тыловым позициям российских оккупантов.

Еще 15 сентября глава Минобороны Германии Борис Писториус рассказывал, что решение о передаче могут принять в течение одной-двух недель.

При этом в Бундестаге заявляли, что поставки блокирует только канцлер Олаф Шольц.

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