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Украинским ветеранам будут бесплатно ставить зубные протезы: Кабмин запускает проект

Иллюстративное фото: украинским ветеранам будут бесплатно ставить зубные протезы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине запускают проект, в рамках которого зубное протезирование для ветеранов будет бесплатным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабинета министров.

"Запускаем пилотный проект бесплатного зубопротезирования для ветеранов", - отметил Шмыгаль. 

 

При этом глава украинского правительства пока не раскрывает более детальных подробностей проекта и как ветеранам воспользоваться такой услугой. 

Государственная программа протезирования

Напомним, в Украине действует государственная программа протезирования, в рамках которой участники боевых действий и не только могут получить протезы. 

Ранее эту программу расширили -  ветеранам предоставили возможность получить протез повышенной функциональности. Такие протезы изготовлены под индивидуальные потребности человека, имеют улучшенные антропологические, эргономические и косметические характеристики.

Они помогают участникам боевых действий выполнять физическую работу с повышенными нагрузками и вести активный образ жизни.

 

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