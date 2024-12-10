Украинским студентам в Германии разрешили получать двойное высшее образование

Шесть студентов Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина получили возможность учиться в Германии. Университет Ульма создал программу, согласно которой студенты из Украины могут получить степень в обеих странах.

Обучение в Германии

Максиму Морозову и его пяти сокурсникам разрешили получать высшее образование в немецком университете Ульма. Там они изучают математику и информатику. 19-летний Максим родился в маленьком городе Луганской области. Сейчас оно находится во временной оккупации.

Вскоре после начала полномасштабной войны Максим вместе с матерью приехал в Германию. В Мюнхене он начал обучаться онлайн в ХНУ. В настоящее время значительная часть этого университета была уничтожена российскими ракетами.

Программа двойных дипломов

Первые три семестра обучения проходят в режиме онлайн. В это время студенты изучают немецкий язык в Мюнхене. В четвертом и пятом семестрах молодежь может слушать лекции и семинары непосредственно в Ульмском университете. В то же время, продолжать учиться онлайн в Украине.

В конце обучения студентам необходимо написать бакалаврскую работу в университете Ульма. В итоге студенты получат два диплома. Диплом немецкого университета Ульма по математике и диплом по информатике Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.