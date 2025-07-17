Украинским пенсионерам вернут 85 млрд гривен. Но не сразу

Сотни тысяч решений и миллиардные долги

Как отмечается в сообщении, проблема невыполнения судебных решений по пенсиям тянется годами. За последние пять лет количество таких решений выросло в 26 раз - до 758 тысяч. Общий долг по этим обязательствам составляет почти 85 миллиардов гривен.

Сейчас выплачивают средства только по тем решениям, которые вступили в силу до ноября 2020 года. Такой подход вызывает критические замечания со стороны международных институтов, в частности ЕСПЧ и Совета Европы.

Единый подход ко всем выплатам

Новый порядок устанавливает четкие правила: как для текущих, так и для ретроспективных решений (за прошлые периоды). Теперь все выплаты будут проводиться ежемесячно пропорционально предусмотренным в бюджете Пенсионного фонда средствам.

Впервые также разделят расходы по источникам финансирования: часть будут покрывать из госбюджета, другую - за счет страховых взносов. Это позволит избежать путаницы и установить четкие финансовые границы ответственности.

Ежемесячные перерасчеты

По словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, новые правила позволят людям ежемесячно получать хоть и частичную, но стабильную компенсацию по решениям судов. В то же время граждане смогут отслеживать объем задолженности и динамику выплат.

Планы расходов Пенсионного фонда будут включать эти расходы отдельно, что позволит ввести более предсказуемую систему выполнения обязательств перед людьми.

Электронный учет и публичный контроль

Постановление предусматривает создание электронного реестра судебных решений. Информация о них будет доступна в личном кабинете человека на портале ПФУ, а общие данные - будут обнародоваться на дашборде в открытом доступе.

Это позволит усилить контроль и со стороны общественности, и со стороны международных партнеров. Техническая подготовка к запуску системы уже продолжается.

Постановление уже вступило в силу, сейчас идет техническая подготовка к ее внедрению, сообщили в министерстве.

"Ожидается, что принятие постановления будет способствовать более прозрачному выполнению решений Европейского суда по правам человека - международному обязательству Украины как члена Совета Европы", - заявили в Минсоцполитики.