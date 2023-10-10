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В украинские хранилища поток газа из Словакии в течение выходных увеличился в четыре раза

Фото: поток газа из Словакии в украинские хранилища вырос в четыре раза в выходные (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Среднесуточная заявка на транспортировку газа из Словакии в украинские подземные хранилища во время 7 и 8 октября выросла в четыре раза по сравнению с началом октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оператора ГТС Украины.

В Оператора ГТС объясняют, что росту заказов услуг транспортировки со словацкого направления в Украину способствовало падение цены газа на европейском рынке. В общем, спрос увеличился в четыре раза.

"Перед выходными на европейском рынке цена газа существенно снизилась. А поскольку хранилища ЕС уже заполнены более чем на 90%, трейдеры принимают решение закачивать газ в украинские ПХГ", - заявил коммерческий директор Оператора ГТС Украины Вадим Рыбачук.

Цены на газ и запасы

Уровень заполненности газовых хранилищ в странах ЕС хранилищ 16 августа достиг 90,1%. Цель ЕС, поставленная для достижения этого показателя до 1 ноября, превышена 2,5 месяца раньше.

Европейские цены на газ летом 2023 года упали и приблизились к средним допандемическим уровням.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

 

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