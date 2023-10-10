В украинские хранилища поток газа из Словакии в течение выходных увеличился в четыре раза

В Оператора ГТС объясняют, что росту заказов услуг транспортировки со словацкого направления в Украину способствовало падение цены газа на европейском рынке. В общем, спрос увеличился в четыре раза.

"Перед выходными на европейском рынке цена газа существенно снизилась. А поскольку хранилища ЕС уже заполнены более чем на 90%, трейдеры принимают решение закачивать газ в украинские ПХГ", - заявил коммерческий директор Оператора ГТС Украины Вадим Рыбачук.

Цены на газ и запасы

Уровень заполненности газовых хранилищ в странах ЕС хранилищ 16 августа достиг 90,1%. Цель ЕС, поставленная для достижения этого показателя до 1 ноября, превышена 2,5 месяца раньше.

Европейские цены на газ летом 2023 года упали и приблизились к средним допандемическим уровням.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.