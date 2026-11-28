Прокуратура Вены подтвердила, что двое обвиняемых снова находятся под стражей. По информации вещателя, мужчины являются сотрудниками военной разведки Украины.

В то же время в прокуратуре не разглашают подробностей дела, поскольку она носит секретный характер.

Что могли найти на телефонах украинцев

По информации высокопоставленного источника ORF, повторное задержание могло быть связано с анализом изъятых у мужчин носителей информации – в частности, мобильных телефонов и компьютеров.

На этих устройствах якобы обнаружены данные, которые могут свидетельствовать о подготовке незаконных разведывательных мероприятий в Великобритании. Речь шла, в частности, о возможном похищении людей, которых хотели привлечь к ответственности в Украине.

По неофициальной информации, потенциальными целями могли быть лица, обвиняемые в Украине в экономических преступлениях. Они находятся в Великобритании, до сих пор не выдавшей их украинской стороне.

При чем здесь Руслан Кравченко

Новые подробности дела также привлекают внимание к выехавшему в Вену заявлению бывшего генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

В конце октября он написал в социальных сетях, что сотрудники военной разведки якобы должны не только установить его местонахождение, но и совершить в отношении него незаконные насильственные действия. По словам Кравченко, соответствующие приказы поступали из Администрации президента Украины.

Как задержание журналиста Михаила Ткача связано с делом

Первое задержание двух украинцев вызвало резонанс еще из-за дальнейшего задержания в Вене журналиста-расследователя Михаила Ткача и его оператора.

Оператор получил травмы при задержании. По информации ORF, его подозревали в сотрудничестве с сотрудниками разведки. Это подозрение, как отмечает вещатель, остается актуальным.

Михаил Ткач опубликовал серию расследований под названием "Венский батальон". В них журналист рассказывал о бывших украинских чиновниках и олигархах, в отношении которых в Украине ведут расследование по подозрениям в экономических преступлениях. По данным журналиста, они уехали в Австрию и, в частности, ведут роскошный образ жизни в Вене.