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Из украинских портов вышли еще три судна с агропродукцией и железной рудой

Фото: из украинских портов вышли еще три судна с агропродукцией и железной рудой (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Елизавета Драбкина

Из портов "Черноморск" и "Южный" Одесской области вышли еще три балкера с агропродукцией и железной рудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Он сообщил, что балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (флаги Либерии и Палау) экспортировали более 127 тысяч тонн украинской агропродукции и железной руды.

 

В портах Большой Одессы ждут под загрузку пять новых судов. Балкеры OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY экспортируют около 120 тысяч тонн украинского зерна в страны Африки и Европы.

Российская блокада моря

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения". При этом оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру Украины.

После этого Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, которые находятся в украинских портах еще с начала войны.

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