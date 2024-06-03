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Украинских предпринимателей приглашают на обучение в Европу: как попасть

Украинских предпринимателей приглашают на обучение в Европу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Молодые украинские предприниматели могут поехать на обучение в страны Европы, чтобы обменяться опытом с иностранными коллегами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу по поддержке профессионального и творческого обмена между украинцами и их коллегами в странах ЕС и Великобритании House of Europe.

В чем польза поездки

В течение трех месяцев участники будут работать с опытными предпринимателями в Европе. Вы можете посетить одну из 27 стран ЕС, Албании, Боснии и Герцеговины, Лихтенштейна, Исландии, Норвегии, Косово, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Молдовы или Турции.

Организаторы также гарантируют ежемесячную стипендию на проезд, проживание и другие базовые расходы.

Во время обучения участники могут найти или создать сеть потенциальных партнеров, поставщиков и клиентов из Европы. А еще ко всему этому обретут практический опыт, персонализированные советы, обмен идеями, понимание особенностей ведения бизнеса на рынках Европы.

Кто и как может подать заявку

Это обмены для предпринимателей, которые:

  • хотят открыть свое дело
  • имеют не более трех лет предпринимательского опыта;
  • знают английский на уровне B2 или выше

Для участия необходимо заполнить онлайн-форму до 30 июня. С вами свяжутся организаторы в течение двух недель и объяснят, какие документы подготовить.

Важные детали

Обмен длится от одного до трех месяцев. Продолжительность зависит от того, сколько времени конкретный участник может и хочет посвятить программе.

Во время военного положения в Украине действуют ограничения на выезд мужчин за границу. Поэтому получить разрешение на пересечение границы ответственность самих участников

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