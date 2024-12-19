RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В украинских катакомбах зафиксируют новый мировой рекорд: о чем речь

Подземную резиденцию святого Николая в катакомбах объявят мировым рекордом (скриншот: facebook/katana)
Автор: Ирина Костенко

В субботу, 21 декабря, самую большую подземную резиденцию святого Николая в катакомбах Одесской области объявят мировым рекордом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководительницы Национального реестра рекордов Ланы Ветровой в Facebook.

Что известно о подземной резиденции и новом рекорде

Подземная резиденция Святого Николая начала свою работу в начале декабря на территории Мемориального комплекса-музея "Партизанская слава" в селе Нерубайское Одесского района Одесской области.

Момент открытия зафиксировал нерубайский сельский глава Олег Мишагли на своей странице в Facebook (опубликовав соответствующее видео).

Работала резиденция в Нерубайских катакомбах в течение нескольких недель.

По словам Ветровой, 21 декабря 2024 года самая большая подземная резиденция святого Николая в катакомбах (созданная в стиле сказочного фэнтези) будет объявлена мировым рекордом.

"Эксперты Национального реестра рекордов вместе с профессиональными геодезистами осуществят проверку площади подземной резиденции, и на основе этих данных объявят площадь нового мирового рекорда", - рассказала она.

По ее словам, резиденция святого Николая размещена в уникальном арт-пространстве, которое было создано в катакомбах арт-студией "Золотий перетин", ОО "Майстри дивосвіту" вместе с общиной Нерубайска.

"Рядом находится магический Сад чудес и подземная картинная галерея, где картины написаны люминофорными красками, которые светятся в темноте, создавая фантастическое впечатление", - добавила руководитель Национального реестра рекордов.

В заключение она пригласила представителей СМИ на фиксацию мирового рекорда, которая состоится в 14:00 21 декабря в селе Нерубайское.

Публикация Ланы Ветровой (скриншот: facebook.com/Вєтрова Лана)

Напомним, ранее мы рассказывали, где именно в Украине открывались интересные резиденции святого Николая.

Читайте также, что известно об открытии сказочной резиденции святого Николая в настоящем замке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаДень Святого НиколаяПраздникиРекорды