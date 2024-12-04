Украинских хоккеистов отстранили от международных соревнований: последствие раскола в федерации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Спорт .

Причиной отстранения стали долги, которые украинская федерация имеет перед европейской. Речь идет о 32 тысячах евро, которые не были выплачены в период 2022-2024 годов. Основная часть – взносы за участие в соревнованиях команд всех возрастов.

Поэтому Украина не сможет быть представлена на международных турнирах в 2025 году. Кроме того, национальным командам грозит понижение в низший дивизион. Отстранение касается всех сборных Украины – от юношеских до взрослых.

Президент Федерации хоккея на траве Украины Сергей Донцов считает, что ситуация с отстранением – следствие раскола внутри самой системы и "закулисных игр" со стороны оппозиции действующему руководству организации.

В то же время тренеры женской сборной Украины Евгений Бондаренко и Светлана Макаева отмечают, что национальная федерация получила необходимые средства от НОК, но не перечислила их европейской. В конце ноября Бондаренко зарегистрировал в правоохранительных органах заявление о финансовом преступлении со стороны руководителей отечественной Федерации хоккея на траве.