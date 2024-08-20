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Украинских беженцев в Ирландии начали переселять на новые места: причины

Фото: Поддержка Украины в Ирландии (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Ирландии взялось за переселение украинских беженцев на новые места. Полторы сотни украинцев получили письма о переезде до конца августа.

Политики критикуют такие меры, потому что беженцы уже интегрировались в местные общества, сообщает РБК-Украина со ссылкой на irishexaminer.com.

Правительство сокращает количество контрактов на размещение украинцев

Украинские беженцы в двух графствах Ирландии получили письма от Департамента интеграции, что им нужно будет переехать. 144 украинцам в графстве Корк нужно будет переселиться из общин, где они уже обосновались. Такие же письма получили некоторые беженцы в графстве Керри.

Большинству дали время на переезд до 25-31 августа, но многие еще не знают, куда именно они едут.

В письмах также отмечено, что Департамент больше не может предоставлять жилье для домашних животных. Поэтому беженцам придется принять "соответствующие меры" в отношении своих питомцев.

В Департаменте интеграции объясняют, что правительство уменьшает количество контрактов на размещение украинских беженцев. Это связано с сокращением количества людей, нуждающихся в жилье от государства.

Чиновники отметили, что при переселении людей прилагаются все усилия, чтобы это происходило локально, но это не всегда возможно.

"В департаменте понимают, что это нелегко для людей и что переезд может быть очень разрушительным, но департамент всегда четко понимал, что государственное жилье является временнім и может меняться", - пояснили меры в ведомстве.

Фото: Центр помощи украинцам в Ирландии (gettyimages.com)

Действия правительства критикуют ирландские политики

Решение властей переселить украинцев с мест, где они успешно интегрировались, политики восприняли с критикой. Лидер социал-демократов Холли Кернс отмеимла, что действия правительства по "выкоренению" людей, интегрированных в местные общины, за короткий срок без ясности относительно их конечного пункта назначения являются "жестокими и контрпродуктивными".

"Эти семьи поселились в общинах, они работают, их дети учатся в школах и имеют сильные дружеские связи", - рассказала политик.

Она добавила, что украинские семьи пережили травму во время бегства от войны, и местные общины в Корке и Керри приложили чрезвычайные усилия, чтобы принять их и помочь им интегрироваться.

"Теперь эти усилия уничтожаются жестоким бюрократическим расчетом, мало обращающим внимание на жизнь, счастье и благополучие этих людей", - отметила Холли Кернс.

Напомним, мы писали, что правительство Ирландии согласовало изменения в программу поддержки украинских беженцев. Тысячам украинцев резко сократят социальную помощь.

Также мы рассказывали, что в Ирландии собирались закрыть десятки центров размещения украинских беженцев. Многие гостиницы и общественные объекты, где селили украинцев, хотят вернут для местного использования.

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ИрландияЖилье для переселенцев