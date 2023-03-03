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Украинские зенитчики сбили российский Су-34 возле оккупированного Енакиево

Фото: Украинские зенитчики сбили российский Су-34 возле оккупированного Енакиево (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские зенитчики уничтожили российский бомбардировщик Су-34 возле временно оккупированного Енакиево.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

"3 марта 2023 года в районе Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что один из вражеских пилотов погиб, а другой - вскоре составит ему компанию.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинские десантники недавно сбили засекреченный российский разведывательный беспилотный авиационный комплекс "Картограф".

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