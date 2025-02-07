ua en ru
Пт, 07 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украинские защитники уничтожили редкую огнеметную систему оккупантов (видео)

Пятница 07 февраля 2025 18:25
UA EN RU
Украинские защитники уничтожили редкую огнеметную систему оккупантов (видео) Иллюстративное фото: украинские воины уничтожили "Солнцепек" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские воины при помощи дронов уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Это достаточно редкая цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 412 отдельный полк беспилотных систем Nemesis в Telegram.

Как отметили в полку, "Солнцепек" ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Атаки могут привести к ужасным последствиям для украинских воинов и их позиций.

"Очень редкая и важная цель. Больше эта установка воевать не будет - едет на металлолом", - отметили воины.

Они поблагодарили 102 отдельную бригаду теробороны и другие смежные подразделения за то, что они способствовали уничтожению вражеской техники.

Также в полку уточнили, что полученные перехваты свидетельствуют, что экипаж "Солнцепека" "подгорел".

Уничтожение "Солнцепеков"

Напомним, украинские защитники уже несколько раз публиковали видео уничтожений вражеских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".

В частности, в прошлом году Силам спецопераций удалось определить координаты такой техники врага. После этого "Солнцепек" атаковали при помощи HIMARS. Огнеметная система была уничтожена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины РСЗО Война в Украине Дрони
NEWS
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
Не первый случай. В Воздушных силах подтвердили сбитие КАБа в Запорожье
DAILY
"Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы для РФ расходный материал". Как ФСБ вербуют "подрывников" ТЦК и что ждет террористов