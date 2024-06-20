Украинские защитники отбивают территории возле Волчанска Харьковской области: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Известный российский военный блоггер сообщил 17 и 18 июня, что украинские войска захватили Тихое, а российские силы нанесли воздушные удары по населенному пункту, что свидетельствует о том, что украинские силы, вероятно, захватили поселения в течение последних нескольких дней.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 и 18 июня, показывают, что украинские войска также недавно отбили районы в южной и центральной части Старицы (юго-западнее Волчанска), а действовавший в этом районе украинский батальон сообщил 10 и 18 июня, что он отвел позиции вблизи Старицы.

Украинский источник сообщил 18 июня, что российские силы нанесли удар по Волчанску 13 управляемыми планирующими бомбами в течение одного часа, что указывает на то, что российские силы могут готовиться к ограниченному наступлению на Волчанск в ближайшие дни.

Операция №2 - Луганская область

19 июня российские войска продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, но никакого подтвержденного продвижения не совершили.

Представитель украинской бригады, действующей вблизи Сватового, 19 июня повторил обеспокоенность тем, что российские войска взыскали резервы на Сватовское направление для наступления на Боровую.

Российские блогеры распространили кадры, на которых 16-я бригада спецназа РФ якобы использовала баллистическую ракету «Искандер» для удара по мосту через реку Оскол к юго-западу от Боровой, что указывает на то, что российские войска, возможно, пытаются перекрыть украинские наземные линии связи, чтобы изолировать украинские силы на восточном (левом) берегу р. Оскол в рамках подготовки к возможным наступательным операциям на Боровом направлении.

Генштаб Украины также сообщил, что российские войска наступали в направлении Кругляковки, что может дополнительно свидетельствовать о том, что российские войска готовятся к усиленным наступательным операциям в этом районе.

Российские источники утверждали, что войска РФ усилили атаки на Северском направлении и продвинулись в районе Раздолевки (южнее Северского).

"ISW недавно наблюдал геолокационные кадры российских войск, которые продвигаются на западную и восточную окраины Раздолевки", - говорится в отчете.

Российские войска недавно незначительно продвинулись северо-восточнее Часова Яра и продолжали наступательные операции в этом районе 18 и 19 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 19 июня, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в центре Калиновки (к северу от Часова Яра).

Российские источники утверждали, что 18 и 19 июня российские войска продвинулись на Торецком направлении (южнее Часова Яра и к западу от Горловки), но ISW не может независимо проверить эти заявления.

Российские войска продолжали наступательные действия на Авдеевском (Покровском) направлении, но не совершили подтвержденного наступления 18 и 19 июня.

Российские войска наступали:

в районе Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новопокровского, Евгеньевки и Новоселовки Первой;

возле Яснобродовки;

возле Карловки и Невельского.

Российские войска недавно совершили ограниченное продвижение к западу от Донецка и продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от города 18 и 19 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что российские войска незначительно продвинулись в полях к югу от Георгиевки.

Сообщается, что российские силы продолжали наступление западнее Донецка вблизи Красногоровки и юго-западнее Донецка возле Парасковеевки, Максимиляновки, Константиновки и на Угледарском направлении.

Российские силы совершили наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не совершили подтвержденных наступлений 18 и 19 июня.

Российские силы, как сообщается, атаковали к югу от Великой Новоселки возле Урожайного и юго-западнее Великой Новоселки вблизи Ровно и Новодаровки.

"Южная ось"

Российские войска продолжали наземные атаки на западе Запорожской области 18 и 19 июня, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения.

Российские и украинские источники сообщали, что у Роботиного продолжаются бои; восточнее Роботиного у Вербового; северо-восточнее Роботиного вблизи Малой Токмачки и Новопокровки; и севернее Роботиного около Новоданиловки.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 июня, показывают, что российские войска совершили незначительное продвижение к северу от Корсуньки (к северо-востоку от Крынок в восточной Херсонской области), но это продвижение, скорее всего, произошло не за последние 24 часа.

18 и 19 июня продолжались позиционные боевые действия на восточном берегу Херсонской области, в том числе близ Крынок.