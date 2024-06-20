Армия РФ активизировала усилия на Краматорском направлении, - Генштаб ВСУ

По состоянию на вечер, 19 июня, на украинском фронте с начала суток произошло 122 боевых столкновения. В частности, оккупанты активизировали свои усилия на Краматорском направлении и продолжают сохранять высокую активность на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Информация об оперативной обстановке на фронте актуальна по состоянию на 22.00 19 июня.

Российские атаки

За сутки враг нанес по территории Украины три ракетных и 38 авиационных ударов с применением 55 КАБов. Также оккупанты задействовали 533 дрона-камикадзе.

Вместе с тем, армия РФ совершила более 2900 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам со ствольной и реактивной артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Ситуация на фронте

"В течение суток авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава и три пункта управления противника", – рассказали в Генштабе.

На Харьковском направлении оккупанты при поддержке авиации шесть раз безуспешно атаковали в районах Липцов и Волчанска. По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 96 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожены танк, три артиллерийские системы и 11 автомобилей. Поражено 18 укрытий личного состава, два места хранения боеприпасов и хранилище с горюче-смазочными материалами.

На Купянском направлении противник совершил 11 попыток оттеснить украинские подразделения с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное и Кругляковка. Восемь атак врага успешно отбиты, продолжаются три боевых столкновения возле Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении российские захватчики 15 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Невского, Тернов и Серебрянского леса.

"Защитники Украины успешно отбили 14 атак врага. Вблизи населенного пункта Терны еще продолжается одно боестолкновение. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено", - отметили военные.

На Северском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. С начала суток оккупанты совершили девять штурмовых действий в районах Верхнекаменского, Раздоловки и микрорайона Часового Яра - Новый. Шесть атак для врага завершились безуспешно, три боестолкновения еще продолжаются. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны Украины.

Свои усилия агрессор значительно активизировал на Краматорском направлении. При поддержке авиации российские оккупанты 17 раз штурмовали позиции украинских защитников из района Бахмута. Бои шли вблизи Богдановки, Калиновки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. Ситуация напряженная. Силы обороны отбили 12 вражеских атак, еще пять боестолкновений продолжаются. В Генштабе ВСУ добавили, что украинские воины прилагают максимум усилий по сдерживанию противника на указанном направлении.

На Торецком направлении оккупанты совершили шесть попыток прорвать оборонительные рубежи защитников Украины восточнее Северного. Силы обороны отбили четыре атаки врага, еще два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении российские войска сохраняют высокую активность. Количество боестолкновений возросло до 43.

"При поддержке всех имеющихся средств огневого поражения (авиации, артиллерии, вооружения боевых машин, ударных БпЛА, FPV-дронов и стрелкового оружия) захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Александрополя, Новоалександровки, Калинового, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой и Карловки", - рассказали в Генштабе.

Воины Украины отбили 31 вражескую атаку. 12 боевых столкновений еще продолжаются. Силы обороны прилагают максимум усилий для истощения и сдерживания противника на указанном направлении.

Предыдущие потери агрессора составили более 207 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено боевую бронированную машину и автомобиль. Потери уточняются.

На Кураховском направлении ситуация существенных изменений не претерпела. С начала суток здесь произошло 10 боестолкновений. Напряженной ситуация остается в районе Красногоровки, где враг сохраняет значительную активность. Подразделения украинской армии проводят мероприятия по наращиванию устойчивости обороны.

На Времовском и Ореховском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

На других направлениях ситуация осталась без существенных изменений.