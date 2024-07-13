Украинские защитники выбили оккупантов из Сотницкого Казачка: карта DeepState

Так, по обновленным данным проекта, Сотницкий Казачок отмечен поздно вечером 12 июля уже голубым цветом. При этом сутками ранее, 11 июля, населенный пункт на карте DeepState числился под красным, соответственно, там фиксировалось присутствие оккупантов.

Изменился "статус" села Сотницкий Казачок в Харьковской области на картах DeepState от 12 и 11 июля (скрины deepstatemap.live)

Также аналитики проекта DS рассказали, что на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов в Донецкой области возле населенных пунктов Воздвиженка, Юрьевка, а также в Раздоловке и Новоселовке Первой.

Кроме того, говорится в публикации интерактивного проекта, по состоянию на поздний вечер 12 июля бои продолжались в Урожайном и Красногоровке (Донецкая область).

Ситуация на фронте в Донецкой области на картах DeepState 12 июля (скрины deepstatemap.live)

Ситуация в селе Сотницкий Казачок

Ранее сообщалось, что в начале июля была зафиксирована попытка прорыва российской ДРГ в маленькое село Сотницкий Казачок. Оно фактически приграничное, и расположено в Золочевской общине Богодуховского района на севере Харьковской области.

По данным аналитиков, противнику тогда удалось частично закрепиться в населённом пункте. Однако официальные власти и военные эту информацию опровергали и заявляли, что ведутся активные действия по ликвидации остатков вражеской группы. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

При этом 5 июля спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх высказался о мерах по ликвидации российской ДРГ, пытавшейся зайти в Сотницкий Казачок.