Украинские защитники продвинулись в Торецке и под Покровском: карты ISW

Операция ВСУ в России

Войска РФ 5 марта продолжили наступательные операции в Курской области, но продвинуться не смогли.

Российский источник ISW утверждал, что Силы обороны Украины контратакуют на юге Суджанского района.

Российские войска 5 марта наступали вблизи международной границы в Сумской области, но не продвинулись.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

5 марта российские оккупанты продолжили наступательные действия на Харьковском направлении, но продвинуться не смогли. 4 и 5 марта войска РФ наступали в районе Волчанска.

Офицер украинской бригады, которая действовала на Волчанском направлении, заявил, что российские захватчики атакуют примерно раз в неделю группами по 6-7-солдат и "практически" не используют тяжелую технику.

Операция РФ №2 - Луганская область

5 марта российские оккупанты продолжали наступать на Купянском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в направлении Красного Первого, Каменки, возле Голубовки, Петропавловки и Песчаного 4 и 5 марта.

5 марта спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что российские захватчики в неустановленном районе безуспешно пытались переправиться на западный (правый) берег р. Оскол.

В ОСГВ "Хортица" 5 марта также сообщили, что повышение температуры и истончение льда на реке Оскол затрудняют попытки россиян пересечь реку.

4 марта российский "военкор" заявил, что путинские войска пытаются соединить отдельные свои плацдармы вблизи Тополя (к северо-востоку от Купянска) и Двуречной (к юго-западу от Тополя).

5 марта войска РФ продолжали наступательные действия на Боровом направлении, но продвинуться не смогли. Российские захватчики атаковали в районе Богуславки и Загрызово, возле Надежды и Грековки 4 и 5 марта.

Российский блогер заявил, что войска РФ вводят резервы и усиливают удары на направлении Загрызово для ведения наступательных действий против южного фланга группировки ВСУ под Купянском.

5 марта войска РФ наступали на Лиманском направлении, но успеха не имели. 4 и 5 марта российские оккупанты атаковали в районах н.п. Колодези, Новомихайловка, Новое, Новолюбовка, Ямполевка, Торское, в районе Дибровы и Серебрянского леса.

Спикер украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, 4 марта сообщил, что российские захватчики имеют проблемы с обеспечением передовых позиций продовольствием и водой.

Операция РФ №3 - Донецкая область

5 марта войска РФ продолжали наступать на Северском направлении, но не продвинулись. Российские оккупанты 5 марта атаковали в районе Белогоровки.

5 марта российские захватчики продолжали наступательные действия на направлении Часового Яра, но успеха не имели. 4 и 5 марта войска РФ наступали у самого Часового Яра, вблизи Ступочек, Предтечино и Александро-Шултино.

Представитель украинской бригады, которая действует на направлении Часового Яра, рассказал, что оккупанты более активны в снежную, туманную и дождливую погоду, поскольку такие погодные условия ухудшают способность операторов беспилотников ВСУ выявлять врага.

Офицер той же украинской бригады сообщил, что россияне меняют свою тактику от попыток атаковать небольшими группами пехоты, которые теперь используют плохие погодные условия, и накапливают технику для атаки.

Недавно Силы обороны Украины продвинулись в районе Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, указывают на то, что ВСУ продвинулись по улице Лучевая на юго-западе Торецка.

Войска РФ наступали в самом Торецке, возле Дачного, Делиевки и Дружбы 4 и 5 марта.

Командир украинского батальона, который действует на Торецком направлении, 5 марта заявил, что оккупанты провели ротацию и атакуют на мотоциклах, багги, вездеходах (квадроциклах) и гражданской технике. Он также отметил, что воины ВСУ в этом районе контратакуют.

Российский "военкор" и бывший инструктор "Шторм-Z" 4 марта заявил, что военное командование РФ недавно перебросило несколько подразделений для стабилизации ситуации в Торецке. Блогер утверждал, что несколько районов в Торецке являются "серыми зонами", которые часто переходят из рук в руки.

Украинские защитники недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 5 марта показывают, как войска РФ наносят удары по нескольким единицам бронетехники ВСУ в восточной части Шевченко (к югу от Покровска), что указывает на то, что Силы обороны продвинулись в этот район.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ использовали во время штурмовых действий в районе Шевченко бронетехнику на батальон, но эксперты ISW не могут подтвердить такое утверждение.

Российские блогеры рассказывали, что Силы обороны Украины продвинулись в пределах Успеновки (к юго-западу от Покровска) и северного (правого) берега реки Солона в западной части Новосергиевки (к северу и западу от Успеновки).

Войска РФ наступали в районе Малиновки и Богдановки, на Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовку, Луч, возле Лисовки, Песчаного, Успеновки, Преображенки, Котлино, Удачного, на Гориково и в направлении Сергеевки 4 и 5 марта.

Представитель украинской бригады, которая действует на Новопавловском направлении (юго-западнее Покровска), заявил, что оккупанты действуют небольшими группами по 4-5 солдат и сбрасывают пехоту за 4-5 км от линии фронта, пытаясь защитить свою бронетехнику от ударов беспилотников ВСУ.

5 марта войска РФ наступали на Кураховском направлении, но не продвинулись. 4 и 5 марта российские захватчики атаковали вблизи Андреевки, Константинополя, Алексеевки и Раздольного.

5 марта российские оккупанты продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Бурлацкого, Привольного, Скудного и Свободного Поля 4 и 5 марта. Российский "военкор" рассказывал, что ВСУ контратаковали возле Привольного.

Офицер украинской бригады, которая действовала на направлении Великой Новоселки, сообщил 5 марта, что враг сосредотачивает свои усилия на Скудное и Бурлацкое, и что военное командование РФ передислоцировало туда части трех бригад и один мотострелковый полк.

Украинский офицер также отметил, что россияне имеют мало бронетехники в этом районе, и проводят пехотные атаки группами от 5 до 10 солдат, после чего группа из 20 человек усиливается и закрепляется на участках, где атаки войск РФ были успешными.

"Южная ось"

Российские захватчики 5 марта продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но не продвинулись. 4 и 5 марта войска РФ атаковали в районе Новоданиловки, Нестерянки и Каменского.

5 марта российские оккупанты продолжили наступать на Днепровском направлении в Херсонской области, но не продвинулись.

5 марта в Южном оперативном командовании ВСУ опубликовало кадры ударов по полигону российских захватчиков в неустановленном месте в Херсонской области.

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 5 марта информировали, что с начала суток на фронте произошло 96 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что наиболее активно российские оккупанты действовали на Торецком направлении и в Курской области.