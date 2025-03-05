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Горячее всего на Курском и Торецком направлениях: какая ситуация на фронте

Среда 05 марта 2025 22:54
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Горячее всего на Курском и Торецком направлениях: какая ситуация на фронте Фото: с начала суток на фронте произошло 96 боевых столкновений (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

На фронте с начала суток 5 марта произошло 96 боевых столкновений. Наиболее активно россияне действуют на Торецком направлении и в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал в сторону Петро-Ивановки и в районе Волчанска, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении россияне в течение дня трижды пытались продвинуться к украинским позициям недалеко от населенных пунктов Голубовка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг десять раз атаковал в районах Новомихайловки и Нового. ВСУ остановили семь атак захватчиков, еще три боя продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили восемь атак противника в районах Часового Яра, Александро-Шультино и Предтечино, одно боестолкновение еще продолжается.

На Торецком направлении враг провел 19 наступательных действий на позиции украинских войск в районах Торецка, Дачного и Дилиевки, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

С начала суток враг 16 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении в районах Елизаветовки, Луча, Песчаного, Котлиного, Богдановки, Котляровки и Андреевки, сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили шесть атак оккупационной армии в районах Константинополя и Бурлацкого, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг атаковал позиции украинских защитников в районе Свободного Поля.

На Ореховском направлении украинские защитники успешно отбили четыре вражеские атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового. Авиационным ударам подверглись районы населенного пункта Пятихатки.

На Курском направлении сегодня произошло 27 боестолкновений.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 880 тысяч единиц живой силы.

Только за минувшие сутки потери российской армии составили 1250 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 1 танк, 6 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских систем, 108 дронов и другую технику врага.

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