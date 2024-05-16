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Украинские воины уничтожали россиян в Волчанске: ГУР показало видео уличных боев

Иллюстративное фото: украинские защитники обороняют Волчанск от россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают оборону Волчанска Харьковской области от российского наступления. Они зачищали город от вражеских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

ГУР обнародовало видео, как бойцы группы "Стугна" спецподразделения Тимура ликвидируют россиян во время уличных боев в Волчанске. 

 

На кадрах, в частности, можно заметить, как украинские защитники ведут перестрелку с российскими оккупантами.

Бои за Волчанск

Стоит заметить, что Волчанск стал одной из первой целей российских оккупантов после начала наступления на Харьковскую область. Враг попытался оккупировать город, отдельные штурмовые группы прорвались в населенный пункт.

Как отмечал вчера, 15 мая, Генштаб ВСУ, украинским защитникам удалось частично вытеснить россиян из города.

При этом бои продолжаются под населенным пунктом. Сегодня, 16 мая, Генштаб докладывал о контратаке украинских защитников в районе Волчанска.

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