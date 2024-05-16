Украинские воины уничтожали россиян в Волчанске: ГУР показало видео уличных боев

Бои за Волчанск

Стоит заметить, что Волчанск стал одной из первой целей российских оккупантов после начала наступления на Харьковскую область. Враг попытался оккупировать город, отдельные штурмовые группы прорвались в населенный пункт.

Как отмечал вчера, 15 мая, Генштаб ВСУ, украинским защитникам удалось частично вытеснить россиян из города.

При этом бои продолжаются под населенным пунктом. Сегодня, 16 мая, Генштаб докладывал о контратаке украинских защитников в районе Волчанска.

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