Украинские воины уничтожили российский Су-25 на Торецком направлении

Бои в Торецке

Напомним, что в течение последних месяцев в городе Торецк Донецкой области идут тяжелые бои. На днях россияне заявили о якобы захвате города, но в ВСУ опровергли эту информацию.

Спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии РБК-Украина 7 февраля сообщал, что в Торецке идут бои в городской застройке. По его словам, оккупанты превосходят численно украинские войска и продолжают так называемые "мясные штурмы".

Аналитический проект DeepState также отмечал, что в Торецке продолжаются боевые действия.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что за минувшие сутки на Торецком направлении враг совершил десять атак в районе Торецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.